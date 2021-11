L’Atalanta si qualifica se…le possibilità per avanzare in Champions League

L’Atalanta si qualifica se: ci sono buone possibilità per gli uomini di Gasperini di qualificarsi agli ottavi di Champions League. L’ultimo pareggio contro lo Young Boys non è stato il massimo ma tiene ancora in gioco la Dea.

Champions League, l’Atalanta è in corsa per la qualificazione

Il pareggio in extremis conquistato a Berna contro lo Young Boy poteva e doveva essere di più, ma il 3-3 di Muriel tiene ancora in corsa l’Atalanta di Gasperini. Un successo contro il Villareal, infatti, porterebbe la squadra nerazzurra agli ottavi di finale di Champions per il terzo anno consecutivo. Serviranno quindi i tre punti, ma l’Atalanta ha il destino nelle proprie mani o meglio nei piedi e nella testa.

L’Atalanta si qualifica se…

L’Atalanta può giocarsi le sue carte di qualificazione in Champions League nel prossimo turno contro il Villareal. L’8 dicembre basterà vincere contro il sottomarino giallo per passare il turno. L’Atalanta può non avere un orecchio e un occhio alla sfida del Manchester United-Young Boys. Gli inglesi sono già agli ottavi, gli svizzeri possono al massimo andare in Europa League. Al Villareal basterà non perdere contro l’Atalanta per qualificarsi agli ottavi.

L’Atalanta andrà agli ottavi se batte il Villarreal .

. In caso di pareggio e vittoria dello Young Boys, la Dea andrà in Europa League poiché avanti negli scontri diretti con gli svizzeri (1-0 e 3-3).

e vittoria dello Young Boys, la Dea andrà in Europa League poiché avanti negli scontri diretti con gli svizzeri (1-0 e 3-3). In caso di sconfitta contro il Villarreal e sorpasso dello Young Boys, l’Atalanta sarebbe fuori dall’Europa.

