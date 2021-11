Il Milan si qualifica se…tutte le possibilità per continuare in Champions League

Il Milan si qualifica se: quali sono le possibilità e le combinazioni dei risultati per il passaggio agli ottavi di Champions League dei rossoneri, dopo l’importantissima vittoria contro l’Atletico Madrid.

Champions League, la vittoria del Milan che fa sperare

La vittoria per 1 a 0 contro l’Atletico di Madrid è stata fondamentale per i rossoneri. I 3 punti presi al Wanda Metropolitano sono fondamentali per continuare a sperare. Il goal di Junior Messias tiene il Milan in corsa per un posto agli ottavi di Champions anche in virtù del successo del Liverpool sul Porto ad Anfield. Non è ancora finita perché il Milan necessita di un’altra fondamentale vittoria con il Liverpool in Inghilterra. Ci sono però diverse combinazioni da dover considerare. L’appuntamento è al prossimo 7 dicembre ad Anfield con la squadra di Klopp già qualificata come prima.

Il Milan si qualifica se…

Il Milan ha diverse combinazioni e possibilità per poter passare il turno in Champions League. Molto e tanto dipenderà dalla vittoria dei rossoneri contro il Liverpool e dal risultato di Porto- Atletico Madrid.

Il Milan si qualifica se vince e Porto-Atletico Madrid termina in parità.

In caso di vittoria sia del Milan che dell’Atletico Madrid possono verificarsi le seguenti combinazioni: