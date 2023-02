Caso Dani Alves, cambia versione e ammette il rapporto sessuale

Continua a complicarsi la situazione di Dani Alves che cambia ancora versione e ammette di aver avuto rapporti sessuali con la “vittima”. Il caso si fa sempre così più complesso e non è chiaro quale sia la vera versione dell’ex calciatore di Juventus e Barcellona.

Ancora in carcere, il classe ’83 ha spesso smentito ciò che aveva detto in passato, rielaborando la sua versione. Questo non ha permesso di fidarsi delle sue parole, anche perché ci sono diverse testimonianze che gli remano contro.

Dani Alves cambia versione ancora una volta: il caso si complica

Accusato di molestie sessuali per un evento accaduto tra il 30 e il 31 Dicembre 2022 alla discoteca Sutton di Barcellona, Dani Alves è stato arrestato e, in queste settimane, ha cambiato spesso la sua versione dei fatti. Coerente è invece stata la vittima, che ha riportato in maniera sempre fedele quanto dice di aver subito.

Se inizialmente aveva negato di conoscere la ragazza e poi di averla semplicemente palpeggiata, nelle ultime ore ha ammesso non soltanto di sapere chi è, ma di aver avuto rapporti sessuali con lei. A dichiararlo Carlos Quílez – giornalista spagnolo – durante il programma televisivo “Y Ahora Sonsoles” sul canale Antena 3.

L’unica cosa che rimane da “chiarire” è il fatto che l’ex calciatore del Barcellona afferma che la ragazza fosse d’accordo, mentre la vittima – una giovane 23enne – parla di abuso e violenza. Sono dunque ancora da chiarire alcuni punti, anche se la situazione non fa altro che aggravarsi. Si parla di una pena che può diventare molto lunga: da un minimo di 4 anni ad un massimo di 12.

Più si va avanti, più diventa difficile per Dani Alves sperare di risultare innocente, dato che a “incastrarlo” ci sarebbe anche un video del locale. In più, le sue versioni – sempre diverse e incoerenti – non fanno altro che peggiorare la sua condizione.