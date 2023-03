Tutti pazzi per De Zerbi: piace al Liverpool ma anche a una big di Serie A

C’è un allenatore italiano che va molto di modo e può diventare protagonista del mercato estivo delle panchine. Sia in Serie A sia in Premier League. Parliamo di Roberto De Zerbi, il cui ottimo impatto avuto al Brighton non sta passando inosservato. Bel gioco e risultati nonostante la cessione di uno dei top player della squadra come Trossard volato a gennaio all’Arsenal.

Ecco perché RDZ si candida a essere uno dei possibili attori protagonisti del valzer internazionale delle panchine

Ecco perché RDZ si candida a essere uno dei possibili attori protagonisti del valzer internazionale delle panchine. In Inghilterra, ad esempio, sta seguendo con grande interesse il lavoro dell’allenatore bresciano una big come il Liverpool, che si interroga sul futuro di Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco ha altri due anni di contratto a 22 milioni netti a stagione; tuttavia, il ciclo dei Reds appare un po’ al crepuscolo. Ecco perché non si escludono clamorosi ribaltoni a fine stagione, dato che è alta la probabilità di restare fuori dalle coppe europee considerato l’attuale nono posto in campionato.

In Serie A il partito degli estimatori di RDZ resta nutrito e pure in crescita

Due opzioni dietro proprio il Brighton del manager italiano che ha battuto due volte il più rinomato collega. Per strapparlo al suo attuale club bisogna però pagare la clausola rescissoria da 13 milioni. Tanti, anzi troppi per la società nostrane. Discorso differente Oltremanica, come testimoniano i 25 milioni versati ad ottobre dal Chelsea per portare Graham Potter a Londra. Un modus operandi fattibile anche in considerazione della grande disponibilità economica in possesso delle formazioni della Premier League. In Serie A, comunque, il partito degli estimatori di RDZ resta nutrito e pure in crescita. La Roma ci aveva già provato 3 anni e potrebbe tornare alla carica in caso di addio di Jose Mourinho.

Occhio poi alle grandi storiche del nostro calcio

Occhio poi alle grandi storiche del nostro calcio: Ausilio apprezza da tempi non sospetti il Dezerbismo come è stato ribattezzato sui social il credo calcistico dell’allenatore lombardo. I rapporti col suo agente Edoardo Crnjar sono ottimi, così la posizione di Simone Inzaghi è tutt’altro che stabile. Il finale di stagione potrebbe aprire strade importanti in tal senso, a patto che RDZ trovi il modo di liberarsi dal Brighton senza alcun versamento di denaro. Impossibile, infatti, che Suning vada a pagare la clausola per strapparlo agli inglesi.

Discorso simile e certi versi analogo per ciò che concerne anche la Vecchia Signora

Discorso simile e certi versi analogo per ciò che concerne anche la Vecchia Signora. Alcuni dirigenti bianconeri (in particolare il capo scout Tognozzi) avevano già perorato la causa De Zerbi in autunno, allorquando la posizione di Massimiliano Allegri era in discussione. Adesso però appare difficile capire gli scenari in casa bianconera: molto dipenderà da chi opererà sul mercato nella prossima estate. Il casting è in corso e solo successivamente si penserà a chi affidare la squadra, anche se il bel momento della squadra di Allegri sommato a un contratto in essere fino al 2025 da 7 milioni a stagione più 2 di bonus dovrebbe mettere al riparo il tecnico livornese dal possibile esonero.