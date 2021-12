Serie A, Sampdoria vs Genoa dove vederla e probabili formazioni

Sampdoria Genoa dove vederla e come le due squadre scenderanno in campo per conquistare punti preziosi nell'anticipo di Serie A

Sampdoria vs Genoa dove vederla e come scenderanno in campo le due squadre in vista dell’anticipo di Seria A del venerdì. Il derby della Lanterna mette di fronte due formazioni in difficoltà

Sampdoria Genoa dove vederla

Il derby della Lanterna sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma streaming di Dazn. Alle ore 20.45 andrà in scena l’anticipo del venerdì allo stadio Luigi Ferraris. La diciassettesima giornata di Seria A si aprirà dunque con il derby di Genova e metterà di fronte due squadre in difficoltà nelle ultime giornate per diversi motivi.

Derby della Lanterna: probabili formazioni

L’allenatore del Genoa Shevchenko cerca i primi punti da quando siede sulla panchina rossoblù. D’Aversa dall’altro canto deve allontanare i fantasmi di possibili sostituti sulla panchina della Sampdoria.

Per il derby Shevchenko può contare sui rientri di alcuni pedine fondamentali. Dei 10 calciatori che non hanno preso parte alla sfida con la Juve, l’allenatore ucraino recupera per il derby Criscito, Sturaro e Badelj che hanno ottime possibilità di partire dal primo minuto. Tra i convocati anche Destro e Kallon. Sempre fuori Maksimovic, Rovella, Fares, Caicedo e Melegoni.

GENOA (3-5-1-1) La probabile formazione: Sirigu; Vanheusden, Masiello, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Ekuban; Pandev. Allenatore: Shevchenko.