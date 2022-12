Calcio e amore, i flirt delle vacanze natalizie

Connubio tra calcio e reality show: ai Mondiali in Qatar non è passata inosservata la bombastica influencer croata Knoll Doll

Il calcio e l’amore, o forse sarebbe meglio dire il sesso… vanno sempre più a braccetto tra nuovi flirt e storielle scabrose. Come al solito i particolari succulenti e soprattutto piccanti non mancano. E allora True News – come ogni mese – ha deciso di scoperchiare per i suoi lettori i segreti più nascosti e più intimi dei protagonisti di chi gravita intorno al mondo del pallone (e delle loro dolci metà….) per raccontarvi i retroscena più divertenti e pruriginosi.

Mettevi comodi per chiudere il 2022 col botto!

Apriamo la nostra carrellata di notizie hot con una domanda piccante: chi è quell’attaccante di Serie A, fidanzatissimo da anni, che questa estate ha avuto una rovente notte di passione con una attuale concorrente del Grande Fratello Vip?

A proposito del connubio tra calcio e reality show…

Le sue curve hanno stregato mezzo mondo, tanto da viaggiare spedita verso i 4 milioni di folllower. Un boom che potrebbe spalancare alla giunonica modella dell’est le porte dell’Isola dei Famosi da aprile 2023. I contatti sarebbero già in corso. Una controindicazione: la Knoll non parla mezza parola di italiano. Urge un corso accelerato per farsi trovare pronta ai nastri di partenza del reality show targato Canale 5.

Chi saranno i sostituti di Mario Sconcerti?

Restando nel pallinsesto di Cologno Monzese, la redazione sportiva cerca un nuovo opinionista principe che possa rimpiazzare il deceduto Mario Sconcerti. Si sussurra di due “insospettabili” che si sarebbero già proposti per accaparrarsi l’ambito ruolo…

Volano gli stracci a Mamma Rai

Da una redazione sportiva all’altra: volano gli stracci a Mamma Rai. Via social se le sono suonate senza esclusione di colpi l’attuale vicedirettore Alessandro Antinelli e Paola Ferrari, una dei volti storici ridimensionati ed esclusi dalla Coppa del Mondo.

Tra gli epurati e i separati in casa ci sono appunto due noti conduttori come Paola Ferrari e Jacopo Volpi. A quest’ultimo infatti è stata tolta la Domenica Sportiva, mentre la Ferrari è stata confinata la domenica pomeriggio dopo anni in prima linea. Ma c’è chi sta peggio: ormai Marco Mazzocchi parla di calcio solo su Twitch. Tutti e tre panchinati del duo De Stefano-Antinelli…

Chi sono invece quei due noti opinionisti televisivi che recentemente hanno litigato di brutto dietro le quinte.

Una discussione che ha rischiato di degenerare in rissa. A far da paciere un ex calciatore, oggi apprezzato talent tv, noto per avere indossato per anni una maglia a strisce…

Chiudiamo col botto: in un club del nord si rischia uno scandalo

Chiudiamo col botto: in un club del nord si rischia uno scandalo. La moglie di un attaccante ha da settimane intrapreso una frequentazione pericolosa e troppo ravvicinata con un compagno di squadra del consorte.

Di chi si tratta? Vi diamo un piccolo indizio: l’amante gioca sulla fascia