Italia, Mancini lascia? Pronto il sostituto. Rumors

Italia, Mancini lascia: sono valutazioni che verranno fatte dopo la disfatta contro la Macedonia del Nord. Inevitabilmente, ci sono delle responsabilità e qualcuno dovrà rispondere.

Italia, Mancini lascia?

Dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord, gli occhi e le orecchie sono tutte puntate su Roberto Mancini. Chiaro che il primo ad essere messo in discussione è lui. Il giorno dopo la pesante sconfitta contro i macedoni, è difficile a caldo fare delle valutazioni, ma le parti in causa inizieranno a pensarci sicuramente dopo la partita inutile contro la Turchia.

Nell’intervista post gara contro la Macedonia del Nord, Mancina ha commentato così la sua situazione: “Il futuro? Adesso vediamo, ora penso che la delusione sia troppo grande per parlare di futuro.

A livello umano posso dire che voglio più bene ai ragazzi stasera che a luglio e per questo momento di difficoltà il mio affetto è più grande. Ora è difficile parlare dei prossimi mesi, la delusione è grandissima, ci vorrà tempo, i giocatori sono bravi e c’è speranza”.

Pronto il sostituto. Rumors

Dopo la sconfitta della Nazionale Italiana, è chiaro che sia stata una disfatta perché al Mondiale l’Italia campione d’Europa non poteva mancare.

Il primo sul banco degli imputati è il commissario tecnico Roberto Mancini.

Dunque, ecco che si iniziano a fare i primi nomi per sostituirlo, anche se è ancora troppo presto. Secondo quanto riferito da Sky, in caso di dimissioni di Roberto Mancini ci sarebbe già un candidato forte pronto a prenderne il posto: Fabio Cannavaro. L’ex difensore della Juventus e Real Madrid, dopo l’ultima esperienza da allenatore in Cina, cerca un’esperienza importante in patria e magari lui che ha vinto i Mondiali da calciatore, saprà cosa trasmettere ai giocatori dopo aver fallito l’Italia l’accesso agli ultimi Mondiali.