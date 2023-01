Australian Open, bene Sinner e Sonego: fuori Musetti

L’Australian Open regala subito ottime soddisfazioni per i tennisti Sinner e Sonego, epilogo diverso invece quello per Musetti, eliminato anzitempo, al termine di una gara estenuante. In attesa di Berrettini, l’Italia si gode i due tennisti, passati così al secondo turno.

Non riesce a trovare la via della vittoria nemmeno Cocciaretto, che deve subito rinunciare al torneo.

Australian Open: l’esordio degli italiani

Il primo turno dell’Australian Open ha regalato gioie e dolori agli atleti italiani. L’esordio di Jannik Sinner è stato molto positivo e, nel complesso, abbastanza agevole. Edmund infatti non è mai riuscito ad entrare in partita, perdendo per tre set a zero, sigillando anche pochissimi punti, appena sei “giochi”. Molto bene anche Lorenzo Sonego che, nonostante il difficile avversario, riesce a passare il turno. Sfida molto più combattuta con tre set a uno (due dei quali concluso a 7 giochi e non 6).

Non riesce invece a passare il turno proprio Lorenzo Musetti, sconfitto da Harris. C’è voluto però il tie break per decretare il vincitore. Partita combattuta e decisa all’ultimo punto. Sorte simile per Elisabetta Cocciaretto, la quale si è dovuta arrendere a Rybakina, campionessa di Wimbledon, dopo due set persi.

Di seguito la tabella con i risultati:

Sinner -Edmund: 6-2 , 6-0 , 6-4 ;

-Edmund: , , ; Sonego -Borges: 7-6 , 6-3 , 6-7, 6-1 ;

-Borges: , , 6-7, ; Harris -Musetti: 6-4, 6-1, 6-7 , 2-6 , 7-6;

-Musetti: 6-4, 6-1, , , 7-6; Rybakina-Cocciareto: 7-5, 6-3;

Il programma di Martedì 17 Gennaio

La prima giornata di Australian Open ha di sicuro regalato belle sfide, emozionanti e ricche di agonismo. Tutto appare pronto per la seconda giornata, che ci sarà Martedì 17 Gennaio, con un programma fitto e interessante.

Ecco il palinsesto della seconda giornata:

Berrettini vs Murray

Fognini vs Kokkinakis

Bellucci vs Bonzi

Bronzetti vs Siegemund

Paolini vs Samsonova

Giorgi vs Pavlyuchenkova

Trevisan vs Schmiedlova

Stefanini vs Maria

Saranno diversi gli italiani impegnati, tra cui Matteo Berrettini, chiamato ad una importante sfida.

