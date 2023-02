Europa League, le avversarie di Roma e Juventus agli ottavi: quando ci saranno le doppie sfide

Europa League, le avversarie di Roma e Juventus sono state estratte dall’urna di Nyon. Le due italiane si sono qualificate per gli ottavi di finale della competizione europea. Puntano entrambe a vincere il trofeo anche per provare ad arrivare in Champions League. Ecco quando sono in programma le sfide.

Europa League, le avversarie di Roma e Juventus agli ottavi Si sono tenuti i sorteggi di Europa League con Roma e Juventus che hanno conosciuto le loro avversarie. Dall’urna di Nyon sono uscite le due doppie sfide che si terranno nelle prossime settimane. La Juventus ha pescato la squadra tedesca del Friburgo. Mentre la Roma la temuta spagnola Real Sociedad. Pessotto in rappresentanza della Juventus ha dichiarato dopo il sorteggio: “Sarà una bella sfida contro una squadra forte che sta facendo bene in Bundesliga, una squadra che arriva a questo turno imbattuta, ha vinto il girone del Nantes. Squadra da prendere con le molle e con grande attenzione, siamo pronti. Soprattutto con la bellezza di Di Maria è un vantaggio per tutti, ci avevamo puntato insieme a Pogba che speriamo di riavere presto, certamente la squadra ha un altro aspetto con questi giocatori e ieri lo ha fatto vedere. Di Maria resta? Ce lo auguriamo, sarà importante finire bene e riuscire a vincere e quello potrebbe aiutare per farlo rimanere, darà tutto fino alla fine e speriamo possa rimanere”. Quando ci saranno le doppie sfide I giallorossi sfideranno gli spagnoli della Real Sociedad. Match d’andata allo stadio Olimpico il 9 marzo. Ritorno alla ‘Reale Arena‘ il 16 marzo. La squadra di Allegri sfiderà i tedeschi: partita d’andata all’Allianz Stadium il 9 marzo, ritorno allo stadio ‘Europa-Park‘ il 16 marzo. Di seguito ecco il quadro completo delle sfide: Shakhtar Donetsk-Feyenoord ROMA-REAL SOCIEDAD Manchester United-Betis Siviglia Sporting Lisbona-Arsenal Bayer Leverkusen-Ferencvaros JUVENTUS-FRIBURGO Siviglia-Fenerbahçe Union Berlino-Union Saint-Gilloise LEGGI ANCHE: Crisi Salernitana, parla Candreva: “Momento complicato”