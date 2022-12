Arsenal-Milan, amichevole a Dubai: a che ora e dove vedere la partita in tv e streaming

Arsenal-Milan: le due squadre sono attesa per una sfida a Dubai che sarà possibili seguire sia in tv sia in streaming.

Arsenal-Milan: la partita tra i due club andrà in scena a Dubai e promette tanto spettacolo anche sugli spalti, visto il seguito all’estero delle due squadre. Il match sarà possibile seguirlo in diretta sia in televisione sia in streaming. Ecco come, dove e a che ora. Quali saranno invece le scelte dei due allenatori?

Arsenal-Milan, amichevole a Dubai

Arsenal e Milan sono impegnate in un’amichevole che è valida per la Dubai Super Cup.

La sfida, dunque, tra le due squadre sarà a Dubai con migliaia di tifosi previsti visto il seguito che hanno entrambe le rose. I rossoneri, alla ripresa del campionato, giocheranno il 4 gennaio sul campo della Salernitana. L’Arsenal sarà avversario della Juventus sabato 17 dicembre in amichevole all’Emirates di Londra.

A che ora e dove vedere la partita in tv e streaming

La diretta del match tra i rossoneri e gli inglesi è prevista per le ore 18 locali (le 15 italiane) con diretta Sky Sport 1, Sky Sport Football e Dazn.

Un test per iniziare a prepararsi in vista della ripresa del campionato. Sono ancora indisponibili Calabria, Messias, Florenzi, Ibra e Maignan. Ci saranno, da parte di Pili, molti esperimenti per testare anche alcuni giocatori che hanno giocato meno. Ecco quali dovrebbero essere le scelte dall’inizio dei due allenatori:

ARSENAL (4-2-3-1): Hein; Cedric, Gabriel, Holding, Tierney; Lokonga; Helneny, Odegaard, Nelson; Nketiah.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Gabbia, Pobega; Vranckx, Tonali; Saelemaekers, Adli, Rebic; Origi.

