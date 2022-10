Allegri out spopola sui social dopo la sconfitta contro il Benfica: in campo tra Bonucci e Cuadrado finisce alle mani

Allegri out: sul web spopola ed è diventato molto virale l’hashtag con cui i tifosi invitano il tecnico a farsi da parte. Brucia troppo la sconfitta contro il Benfica e l’eliminazione dalla Champion League ai gironi. Nervi tesi poi tra i giocatori in campo.

Allegri out spopola sui social dopo la sconfitta contro il Benfica

L’hashtag Allegri Out è tornato di prepotenza di tendenza sui social e in particolare su Twitter.

Dopo la bruciante sconfitta a Lisbona contro il Benfica, il tecnico dei bianconeri è finito nuovamente al centro delle polemiche. Tantissimi chiedono esplicitamente al livornese di farsi da parte perché la soglia di tolleranza è arrivata a limite. Probabilmente rispetto a un paio di settimana fa, la storia tra la dirigenza bianconera non è cambiata perché Allegri guadagna sempre tanto per permettersi un esonero e pagare un altro allenatore di livello. Il signor Allegri guadagna 7 milioni netti fino al 2025.

In campo tra Bonucci e Cuadrado finisce alle mani

Non sono solo i risultati a preoccupare in casa Juve ma anche i nervi molto tesi dei giocatori. Dopo aver provocato un calcio di rigore contro, Cuadrado ha perso la testa e addirittura è arrivato alle mani con Bonucci. Le immagini non sono sfuggite alle telecamere e la Juventus va subito sotto di una rete a zero. La partita alla fine finirà 4 a 3 per i portoghesi con la Juventus che ora deve giocarsi le proprie carte per qualificarsi almeno in Europa League.

