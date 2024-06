Il nostro uomo agli Europei: “L’Italia? Non oltre i quarti, ma quanti tifosi”

Perché leggere questo articolo? Il nostro collaboratore Lorenzo Longhi è agli Europei a cui sta prendendo parte l’Italia. Il suo racconto da Monaco di Baviera.

Il nostro collaboratore Lorenzo Longhi è in Germania, dove sta seguendo gli Europei di calcio ai quali prende parte anche l’Italia. A Monaco ha visto l’esordio della manifestazione, con la vittoria dei padroni di casa sulla Scozia. Mentre a Stoccarda ha assistito4, insieme ad altri italiani, alla partita degli Azzurri contro l’Albania. La Nazionale era di scena a Dortmund, ma anche a distanza di chilometri gli italiani in terra teutonica sono tantissimi ed entusiasti. La domanda è d’obbligo: dove può arrivare l’Italia agli Europei?

Che aria tira in Germania per la Nazionale italiana?

C’è un’alta percentuale di italiani a Stoccarda. Ero lì, mentre la Nazionale italiana ha giocato contro l’Albania, anche se la partita si giocava a Dortmund, dove c’erano oltre dieci mila nostri connazionali. A Stoccarda ho avuto il piacere di stare nella fanzone dove c’erano migliaia di tifosi italiani, mischiati con altrettanti se non più albanesi. Una festa con tanti tifosi.

Dove può arrivare l’Italia nel suo cammino a questi Europei? Come è cambiata l’opinione sugli azzurri dopo l’esordio?

L’Italia rischia di non superare i quarti, come è successo ad Euro 2016. A mio parere, non ha brillato tantissimo contro l’Albania. La partita contro la Spagna sarà una grande banco di prova per gli Azzurri. Luciano Spalletti, il commissario tecnico, sta facendo comunque un grande lavoro con la nazionale. La verità è che l’Italia non è quella del 2021. Fatica a sostituire la coppia Chiellini-Bonucci e anche l’assenza di Acerbi in questo non aiuta, ma Spalletti ha buone individualità.

Se non l’Italia, chi è la favorita di questi Europei? Quale nazionale ha il maggior seguito?

Le mie favorite restano Francia e Inghilterra. La Germania però può contare su una ritrovata euforia e diventa pericolosa. L’ho vista nella gara inaugurale degli Europei a Monaco. Lì ho trovato la tifoseria che mi ha impressionato di più: quella scozzese. In Baviera è arrivato un numero impressionante di tifosi da Oltremanica. Tantissimi anche i tifosi della Danimarca, che agli scorsi Europei è arrivata in semifinale.

C’è qualcosa che non va nella narrazione giornalistica di questa Italia gli Europei. Prima dell’inizio eravamo considerati scarsi, dopo aver battuto l’Albania ci danno per favoriti: dove si trova la verità?

Purtroppo, tanti addetti ai lavori lavorano con superficialità. Senza approfondire veramente e seguendo un po’ troppo l’opinione pubblica. La verità è che l’Italia è un squadra minore. Non ci sono più grandi campioni come nel 2021. Quindi è un’Italia che può stupire, ma che, parlando da un punto di vista di valori, non credo possa arrivare tra le prime quattro.