Allegri e la sfuriata a Sky dopo l’1 a 1 in Champions League: lo sfogo dell’allenatore

Allegri si è reso protagonista di una sua tipica sfuriata nel post partita contro il Nantes. Il tecnico livornese si è infastidito per alcune domanda fatte e così si è sfuriato ai microfoni di Sky. Ecco le parole dell’allenatore.

Allegri e la sfuriata a Sky dopo l’1 a 1 in Champions League

Max Allegri non sta vivendo un periodo brillante nella sua seconda avventura sulla panchina della Juventus. Dopo la penalizzazione e la corsa in Campionato per recuperare più punti possibili, è arrivato il pareggio con il Nantes in casa in Europa League. Il tecnico livornese è stato protagonista nel post partita ai microfoni di Sky. L’allenatore si è infastidito per alcune domane e si è sfogato contro chi si trovava in studio.

Lo sfogo dell’allenatore

“Io non voglio la Juve dell’1-0! Poi mi stufo anche io a sentire queste cazzate che dite”, ha attaccato il tecnico bianconero ai microfoni di Sky dopo il pari col Nantes, rispondendo a una domanda dallo studio: “Quello che dico io è che se addormentiamo la palla non va bene. Ma non voglio che la squadra vinca 1-0, non l’ho mai voluta, è un luogo comune che ormai viene detto, sono cose inesatte. Dal Milan alla Juventus, le mie squadre hanno sempre chiuso prime in difesa e seconde in attacco, hanno sempre segnato 70-80 gol: dai dati non scappi, le chiacchiere le porta via il vento. Se volete vi dico sempre di sì così vi do ragione, ma non posso sentire dire che le mie squadre vogliono l’1-0. Voi chiacchierate di niente, io di numeri”.

Poi, sul rigore non dato nei minuti di recupero ai bianconeri: “Inutile dire che era mano, era rigore, c’era il secondo giallo… Dopo l’1-0 abbiamo smesso di giocare, abbiamo fermato palla, abbiamo giocato troppo al rallentatore e su questo dobbiamo migliorare”, aveva detto il tecnico bianconero a Sky.

