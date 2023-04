TrueData: L’Italia su autonomia europea e Cina…tifa per Macron!

Macron appare come il vero "sovranista". E in Italia piace la sua posizione di smarcamento dagli Usa e di rifiuto dell'escalation in Cina

Perché leggere questo articolo: Macron appare come il vero “sovranista”. E in Italia piace la sua posizione di smarcamento dagli Usa. Confermata dal rifiuto italiano a un’escalation con la Cina.

L’Italia del governo sovranista e conservatore tifa per Emmanuel Macron. Non è una boutade, ma il rilevamento di Termometro Politico. Nell’ultimo sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra l’11 e il 13 aprile, infatti, è emerso un peso specifico notevole per i rispondenti favorevoli alla visione del presidente francese.

I temi in questione? La sovranità dell’Europa tra le due superpotenze, Stati Uniti e Cina, da un lato. L’idea che gli europei debbano essere meno “vassalli” degli Stati Uniti trionfa tra l’opinione pubblica. E anche l’idea che la Cina sia un nemico strategico per l’Italia non attecchisce.

Oltre due terzi degli italiani con Macron su Usa e Cina

Macron nella sua visita a Xi Jinping ha mostrato un’ostentata volontà di giocare da attore autonomo. E ha dichiarato che Parigi non vuole un’Europa subordinata agli Usa, specie sul caso Taiwan. Il 71,6% degli intervistati da Termometro Politico è a favore delle parole dell’inquilino dell’Eliseo sull’autonomia strategica europea da Usa e Cina.

In particolare, per il 42,3% non dovrebbe esserci all’interno dell’Ue alcuna egemonia, nemmeno quella americana. Al contrario il 29,3% ritiene che le parole di Macron non siano in discussione con la spinta a rimanere alleati di Washington e più vicini agli Usa che a Russia e Cina. Fatto, del resto, non negato dal capo di Stato francese. Solo il 10,9% degli intervistati boccia Macron e ritiene l’ancoraggio alla Nato via Usa vitale per l’Italia. A corredo del sondaggio il 15,4% sposa la linea “ultra-sovranista” e pensa che l’Italia debba avere una politica estera autonoma sia dagli Usa che dalla Ue.

L’Italia non vuole la guerra con la Cina

Mentre a Taiwan tornano a addensarsi nubi di conflitto, gli italiani oltre a promuovere Macron sull’autonomia europea sono a favore della distensione con la Cina. Perorata a Xi dal successore di Charles de Gaulle. Il 61,5% è a favore di un disimpegno italiano in caso di attacco a Taiwan.

Solo il 7,9% del campione è a favore del coinvolgimento diretto contro Pechino. Il 18,7% appoggia una strategia simil-Ucraina, con appoggio politico e invio di armi. Da sottolineare un irriducibile 4,5% che invece spera che l’Italia…sostenga la Cina. Tali sondaggi mostrano una scarsa propensione dell’opinione pubblica a sostenere la Nato e l’agenda americana. TrueData ne aveva dato già atto quando si era parlato di invitare Volodymyr Zelensky a Sanremo, di parlare di armi pesanti all’Ucraina o di commentare i distinguo di Silvio Berlusconi sul sostegno assiduo a Kiev.

La dottrina Macron

Cosa conquista così fortemente un’opinione pubblica orientata a destra nell’azione del liberale Macron? Per gli esperti dell’Osservatorio Globalizzazione la forza della “dottrina Macron” in termini di proiezione di potenza. Dimostrata dagli incontri del presidente con Xi da pari a pari.

Com’è noto, il senso francese dello Stato e la consistente ricerca francese di una proiezione economica, diplomatica, militare e geopolitica negli scenari di riferimento della République hanno portato la Francia, durante i decenni della Quinta Repubblica, a costruire la più autonoma delle strategie politiche nel contesto europeo.

La Francia ama pensarsi sovrana. Ma la sovranità è nulla senza la potenza. Emmanuel Macron lo va capendo mese dopo mese. Se Parigi saprà portare il suo potenziale militare e industriale a sostegno di progetti concreti di difesa europea capaci di coinvolgere tutta l’Europa e guardare al Mediterraneo come ad uno spazio strategico europeo, e non solamente atlantico, l’autonomia potrà farsi sovranità. Il caso della mediazione e dell’attivismo dell’Eliseo nella crisi russo-ucraina lo testimoniano.

Per approfondire: Il futuro della “dottrina Macron” (osservatorioglobalizzazione.it)

True Data

True Data è il nuovo approfondimento settimanale di True News, in collaborazione con Termometro Politico e Osservatorio Globalizzazione. Ogni settimana partiremo da una tematica di attualità nel nostro paese. Lo approfondiremo a livello demoscopico – con un sondaggio realizzato ad hoc – e a livello internazionale – con i dossier dei nostri analisti. Vi aspettiamo ogni venerdì, con il sondaggio di Termometro Politico, l’analisi di Osservatorio Globalizzazione; coordinato dalla rete di True News.