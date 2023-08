TrueData: ecco quanti italiani stanno col generale Vannacci

Perché leggere questo articolo? Quanti italiani sostengono le tesi del libro del generale Vannacci? Termometro Politico ne parla nella sua rilevazione settimanale.

Quasi quattro italiani su dieci condividono le parole di Roberto Vannacci contenute nel libro Il mondo al contrario con la visione dell’ex comandante della Folgore sul tema del politicamente corretto e delle questioni di genere. Il generale, lo ricordiamo, ha scatenato un putiferio con le sue uscite critiche della presunta intoccabilità sociale degli omosessuali, che hanno portato al suo allontanamento dal comando dell’Istituto Geografico Militare. La rivelazione settimanale di Termometro Politico, la prima realizzata dopo le ferie agostane, si è occupata delle polemiche generate dalle parole del militare. Scoprendo che l’Italia è in larga parte schierata contro uscite di questo tipo. Ma anche che il consenso all’opinione di Vannacci non è minoritaria.

Con Vannacci quasi quattro italiani su dieci

Il 37,9% degli intervistati, per la precisione, si è detto disposto ad approvare le tesi del generale Vannacci. In particolare il 32,1% difende la scelta del militare di pubblicare il libro e approva il suo pensiero mentre il 5,8% pur condividendo le sue parole ritiene che in quanto generale non avrebbe dovuto esprimersi in quei termini.

Al contrario, il 56% degli italiani non approvano le uscite di Vannacci. Tra questi il 45,2% pensa che le sue idee siano incompatibili con un ruolo di rilievo nell’apparato statale di una democrazia, mentre solo il 10,8% approva l’idea che lui si sia espresso liberamente, pur non condividendo le sue idee.

Inoltre, i conensi verso il generale aumentano tra chi ha già letto il libro (87,8%) Tra chi ha letto passaggi del saggio di Vannacci e lo vuole comprare si scende al 78,2%, mentre tra chi non lo vuole comprare e ha letto alcuni passaggi il 69,8% non è d’accordo e pensa che non possa ricoprire un ruolo. Così la pensa anche il 69,4% di chi non ha letto nulla e/o non è interessato al libro.

Sul tema della libertà d’espressione sondaggi variabili

Notevole constatare come sul tema della libertà d’espressione la posizione punitiva del ministro Guido Crosetto abbia sostanzialmente il vantaggio ma con una forbice più risicata. Sommando i favorevoli alla libertà d’espressione di Vannacci tra sostenitori e oppositori delle sue tesi, il totale fa il 42,9% del campione, mentre chi si dice poco convinto dal fatto che Vannacci abbia scritto il libro e si sia espresso così nonostante il ruolo è il 51% del totale.

Riguardo alla scelta di Crosetto di rimuovere il comandante della Folgore, il 43,3% degli intervistati approva la mossa. Il 37,4% del campione, invece, non è convinto. Significativamente, in quest’ultimo campo, è compreso un 19,9% di intervistati che pur non condividendo le teorie di Vannacci non sostiene Crosetto e la sua decisione. In mezzo, un 12,9% che della mossa della Difesa condivide la censura o una lettera di richiamo ma non la rimozione.

