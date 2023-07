TrueData: per gli italiani i media creano un clima infame

Tre italiani su cinque pensano che su clima e meteo i media esagerino. E addirittura oltre un terzo ritiene che l’allarmismo mediatico su clima e caldo record sia in realtà parte di un’agenda politica volta a giustificare la transizione green e altre scelte ideologiche. Sono i dati raccolti dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 18 e il 20 luglio 2023.

Insomma, parafrasando Bettino Craxi, un “clima infame” in Italia ci sarebbe principalmente sui media. E in realtà non ci sarebbe molta differenza con quanto successo tradizionalmente nel Paese nelle caldi estate passate.

Caldo e meteo, cosa pensano gli italiani

Poco meno del sessanta per cento degli italiani, per la precisione il 59,7%, sono afferenti alla categoria di intervistati che stigmatizzano l’allarmismo climatico percepito nei media. La maggioranza relativa, il 35,5%, vede un chiaro obiettivo politico dietro la spettacolarizzazione del caldo di queste settimane da bollino rosso.

Il 24,2% invece ha una posizione più prosaica e ritiene che su caldo e meteo la tendenza sia invece quella tradizionale del panorama mediatico italiano a ingigantire le notizie a fini di audience. A pensarla diversamente è il 39,3%: tra questi il 21,4% ritiene che ci sia una sottovalutazione del problema del riscaldamento globale e il 17,9% non vede differenze da altri anni ove si narrava sempre il caldo estivo.

Pace fiscale, italiani divisi ma prevalgono i contrari

Più gomito a gomito il risultato del sondaggio sul fronte della pace fiscale proposta da Matteo Salvini, su cui l’orientamento maggioritario è però di contrarietà. I favorevoli sono complessivamente il 48%, i contrari il 50,7%, ma se il fronte del primo campo è frastagliato, il secondo è meno sfumato.

I “No” alla pace fiscale sono giustificati da diversi motivi. Il 36,9% la boccia per due temi chiave: la ritengono un’offesa per tutti i contribuenti che le tasse le versano e ritengono che la pace fiscale farebbe aumentare l’evasione e dunque la pressione fiscale. Il 13,8%, seppur consapevole dell’eccessiva pressione tributaria, la respinge perché ritiene la pace fiscale una forma di condono.

Più frastagliato, come detto, il fronte dei favorevoli. Il 19,1% è d’accordo con la proposta a patto che riguardi cifre piccole con lo stralcio della sola sanzione, non l’ampio condono prospettato da Salvini. Il 28,9% ritiene la misura prospettata dal leader della Lega necessaria anche per stimolare l’economia e gli investimenti.

TrueData

True Data è il nuovo approfondimento settimanale di True News, in collaborazione con Termometro Politico e Osservatorio Globalizzazione. Ogni settimana partiremo da una tematica di attualità nel nostro paese. Lo approfondiremo a livello demoscopico – con un sondaggio realizzato ad hoc – e a livello internazionale – con i dossier dei nostri analisti. Vi aspettiamo ogni venerdì, con il sondaggio di Termometro Politico; l’analisi di Osservatorio Globalizzazione e i contenuti multimediali di The Pitch, coordinato dalla rete di True News.