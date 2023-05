“La sfida di mettersi al servizio”: Enrico Pazzali a Salute Direzione Nord

Dopo l’emergenza Covid, Milano è ripartita seguendo le traiettorie dello sviluppo e dell’innovazione. Un processo evolutivo che ha sempre visto al centro Fondazione Fiera Milano, già attiva, durante la pandemia, con l’ospedale in Fiera e ora pronta al percorso verso le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Saranno questi, e non solo, i temi al centro del confronto tra Fabio Massa, Presidente Fondazione Stelline, e Enrico Pazzali, presidente Fondazione Fiera Milano. L’incontro si terrà alle 12.30, nella Sala Manzoni del Palazzo delle Stelline in occasione di Salute Direzione Nord, lo spin-off di Italia Direzione Nord, giunto alla 19ma edizione.

Fondazione Fiera Milano: il memorandum per ospitare la pista di pattinaggio

Proprio in vista della kermesse olimpica, Fondazione Fiera Milano ha confermato la volontà di essere partner della Fondazione Milano-Cortina firmando un memorandum of understanding per ospitare la pista di pattinaggio veloce a Fiera Milano Rho per le Olimpiadi invernali 2026. Con i lavori che partiranno questa estate.

Enrico Pazzali: “Siamo orgogliosi di poter contribuire alla realizzazione di un evento mondiale straordinario”

“Questa iniziativa conferma la missione di Fondazione Fiera Milano a sostegno dello sviluppo di Fiera Milano e dell’attrattività del territorio – spiega Enrico Pazzali, presidente Fondazione Fiera Milano – Siamo orgogliosi di poter contribuire alla realizzazione di un evento mondiale straordinario e allo stesso tempo di rafforzare il nostro impegno per lo sviluppo del gruppo Fiera Milano che vedrà, grazie a questo investimento, la creazione di nuove opportunità di business date anche dalla diversificazione dell’uso del quartiere fieristico che risulterà sempre più competitivo a livello internazionale”.