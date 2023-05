“La digitalizzazione delle nostre cure”, il panel a Salute Direzione Nord

Nell’ambito E-Health, con Telemedicina si intende l’erogazione, tramite ICT, dei servizi per la cura e la salute, indipendentemente dal luogo dove si trovano i soggetti coinvolti. Come reso evidente dalla pandemia da Covid-19, che ci ha dimostrato come sia necessario migliorare la condivisione delle informazioni e garantire al paziente un supporto costante, lo sviluppo della Telemedicina e della Digitalizzazione in ambito Salute è di fondamentale importanza per l’ottimizzazione del SSN.

La digitalizzazione delle nostre cure: gli ospiti del panel



E’ il tema del panel La digitalizzazione delle nostre cure, in programma venerdì 19 maggio, alle 14, nella Sala Porta del Palazzo delle Stelline di Milano, nell’ambito di Salute Direzione Nord, spin-off di Italia Direzione Nord, giunto alla 19ma edizione. Partecipano: Alessandro Stecco Presidente Commissione IV Sanità, Regione Piemonte; Giulio Gallera Presidente della Comm. Speciale PNRR, monitoraggio sull’utilizzo dei fondi europei ed efficacia dei bandi regionali e Componente Commissione III Sanità, Regione Lombardia; Giuseppe Musumeci Direttore SC Cardiologia, A.O. Ordine Mauriziano, Torino; Battistina Castiglioni Direttore Sc Cardiologia, Ospedale di Circolo Varese; Roberto Bergamaschi Responsabile Centro Sclerosi Multipla e Direttore scientifico, Fondazione Mondino; Sara Rizzato BU Director Chronic Disease, Amgen Italia; Paola Coco CSO & Medical Affairs Head, Novartis Italia e Chiara Crepaldi Ricercatrice Fondazione The Bridge.

I servizi di telemedicina più diffusi sono teleconsulto, televisita, telemonitoraggio, telerefertazione e teleassistenza

Alcune regioni, in particolar modo la Regione Piemonte, hanno reso la diffusione della telemedicina sul Territorio prioritaria nell’agenda regionale. In Piemonte, infatti, dove l’andamento demografico è particolarmente segnato dall’invecchiamento, i servizi di Telemedicina possono avere un ruolo decisivo per rispondere alle condizioni di fragilità e di cronicità della popolazione anziana.

Il ricorso a questo tipo di servizio ha permesso l’innalzamento del livello di qualità della vita del paziente, il miglioramento dell’appropriatezza e della tempestività delle cure e il rafforzamento delle capacità di operare da parte del personale sanitario. I servizi di telemedicina più diffusi sono teleconsulto, televisita, telemonitoraggio, telerefertazione e teleassistenza. L’ambito terapeutico maggiormente trattato è il cardiovascolare, in seconda battuta l’endocrinologico.

Il panel avrà lo scopo di indagare lo sviluppo di sistemi di Telemedicina e e-health anche in Regione Lombardia

A partire dall’esperienza piemontese, il cui stato dell’arte sarà fotografato da Alessandro Stecco e Giuseppe Musumeci, il panel avrà lo scopo di indagare lo sviluppo di sistemi di Telemedicina e e-health anche in Regione Lombardia, analizzando diffusione dei servizi di telemedicina, attivati a livello regionale, ed evidenziando quali soluzioni è ancora possibile sperimentare e mettere in campo al servizio del paziente per migliorare le prestazioni, alleggerire le liste d’attesa con prioritizzazione delle urgenze, ridurre gli accessi alle strutture ospedaliere attraverso il controllo a distanza e valutare in che modo le sinergie e le forme di partenariato Pubblico-Privato possano contribuire virtuosamente al sistema.