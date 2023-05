“A tu per tu”, Guido Bertolaso ospite di Salute Direzione Nord

Con Bertolaso si affronterà anche la carenza dei medici di base e come Regione può intervenire nella formazione di nuovo personale sanitario

Tra investimenti pubblici e rapporto con i privati, Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Regione Lombardia, si sta districando nel risolvere il problema delle liste d’attese che ostacola e ritarda l’accesso alle cure dei cittadini.

E’ solo uno dei tanti temi che saranno affrontati da Bertolaso, intervistato da Fabio Massa, presidente della Fondazione Stelline, nel corso di Salute Direzione Nord, in programma venerdì 19 maggio, alle 12, nella Sala Manzoni del Palazzo delle Stelline, a Milano.

“A tu per tu” con Guido Bertolaso: tra i temi, anche la formazione di nuovi medici

Con Bertolaso si affronterà anche la carenza dei medici di base e come Regione può intervenire nella formazione di nuovo personale sanitario, imprescindibile anche per affrontare la riorganizzazione delle strutture alla luce della riforma regionale e del PNRR. Sguardo anche al futuro, alle innovazioni tecnologiche e ai costi da affrontare per una Sanità al passo con i tempi.