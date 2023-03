TrueData, spacca-Covid: l’inchiesta di Bergamo divide gli italiani

Perché questo potrebbe interessarti? Che l’inchiesta Covid da poco chiusa dalla procura di Bergamo sarebbe stata divisiva si sapeva. Il TrueData di questa settimana analizza nel dettaglio la posizione degli italiani in merito al procedimento nei confronti di tanti e importanti politici che hanno gestito la pandemia tre anni fa.

Dalla mancata istituzione delle zone rosse alla presunta omissione del Piano Nazionale Pandemico fino alla probabile svista sulle misure sanitarie. La Procura di Bergamo ha chiuso l’inchiesta per epidemia colposa con 19 indagati tra cui l’ex premier Giuseppe Conte, l’ex ministro della Salute Roberto Speranza – anche se già di fatto “archiviati” dal Tribunale dei ministri. Tra gli indagati ci sono anche Attilio Fontana e l’ex assessore della sanità lombardo Giulio Gallera. TrueData di questa settimana analizza le polemiche che fioccano dopo che la bomba dell’inchiesta sulla pandemia è piovuta sulla politica italiana.

L’inchiesta che divide gli italiani

L’indagine di Bergamo ha spaccato gli italiani. Le posizioni fotografata dal sondaggio di Termometro Politico divergono tra un terzo innocentista e un altro 30% che parteggia per i giudici. Il 33% esclude colpevoli in quanto “nessuno, neanche all’estero, era preparato per una pandemia di questo genere”; mentre una percentuale di poco inferiore “ritiene doverosa l’indagine e chi ha sbagliato allora deve pagare”.

Non mancano però le sfumature nel nostro TrueData, c’è un altro 22% propenso ad accertare in tribunale la vicenda, ma ritiene che “siano stati commessi errori professionali e politici, non reati penali“. Poi infine l’11% pur considerando quell’errore comprensibile, pensa che siano molto meno giustificabili gli abusi di potere perpetrati dopo per imporre eccessive restrizioni agli italiani.

Una questione sociale ed economica

Per gli analisti di Osservatorio Globalizzazione la fattispecie più importante non è il profilo penale ma il tema socio economico. Bisogna comprendere come la pandemia non solo abbia agito su un binario di totale imparzialità. Dunque, il modo in cui le persone hanno vissuto il dramma è sistematicamente differente a seconda degli strati socioeconomici di appartenenza; poggiandosi su basi fragili, esaltano la complessità degli aspetti dei profili coinvolti, e suggeriscono un approccio articolato, integrato e personalizzato al problema, non perdendo di vista gli elementi chiave: le persone, il contesto, la politica, fattori sociali e demografici. Capire l’eredità di queste sfide e non limitarsi al giustizialismo è fondamentale per far si che la crisi sia ricordata come un punto di partenza per un necessario momento di riflessione sul nostro futuro. Oggi più incerto che mai.

True Data

True Data è il nuovo approfondimento settimanale di True News, in collaborazione con Termometro Politico e Osservatorio Globalizzazione. Ogni settimana partiremo da una tematica di attualità nel nostro paese. Lo approfondiremo a livello demoscopico – con un sondaggio realizzato ad hoc – e a livello internazionale – con i dossier dei nostri analisti. Vi aspettiamo ogni venerdì, con il sondaggio di Termometro Politico; l’analisi di Osservatorio Globalizzazione e i contenuti multimediali di The Pitch, coordinato dalla rete di True News