True Data: italiani a favore delle adiozioni gay, bocciato il governo Meloni

Perché leggere questo articolo: Si conferma la fine della luna di miele tra governo e italiani. Le questioni bandiera tirano meno. Il Paese chiede risposte

Nuova bocciatura della linea politica del governo Meloni nei sondaggi realizzati da Termometro Politico. I temi del sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 14 e il 16 marzo 2023 sono assai divisivi ma su ogni fronte caldo la maggioranza va in sofferenza. E sembra andare sotto in particolare più che la linea personale del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, quella delle questioni-bandiera del suo partito, Fratelli d’Italia. La cui spinta su temi chiaramente divisivi crea una crisi di rigetto.

Si tratta della seconda bocciatura in poche settimane. TrueData di recente aveva fotografato quella su armi all’Ucraina e superbonus. Oggi a dividere gli italiani dal governo sono le adozioni omogenitoriali, l’immigrazione e la sfida cinese.

Adozioni omogenitoriali, dati frastagliati ma il No è minoritario

Il 58,1% degli italiani, in particolare, è favorevole in qualche misura al riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali. Si passa da un 40,8% favorevole senza sé e senza ma a un 7,3% e a un 10% favorevoli, rispettivamente, se il figlio è concepito senza maternità surrogata e se lo è senza alcun tipo di fecondazione esterna. Ma la quota di coloro contrari senza sé e senza ma è solo del 37%.

In quest’ottica non passa la posizione della maggioranza. La quale intende bloccare la corsa al riconoscimento di coppie omogenitoriali con figli operata da anagrafi come quella di Milano.

Wagner e Cina, governo bocciato

Sui migranti e il presunto ruolo del Gruppo Wagner ventilato dal Ministro della Difesa Guido Crosetto come facilitatore delle partenze dall’Africa il discorso è simile. I mercenari russi sono responsabili principali dell’immigrazione clandestina solo per il 18,8% degli intervistati. Il 29,6% ritiene possibile un loro ruolo ma solo in minima parte, affiancando ad esso la prospettiva che la vera responsabilità maggioritaria sia dei trafficanti. Il 30,1% parla di “complottismo del governo”. Il 16,6%, infine, dà la responsabilità a Ong dal colore politico molto diverso da quello del Wagner.

In sostanza, il ruolo di Wagner è nullo o minoritario per il 78,5% degli intervistati. E si registra anche un sorpasso della linea umanitaria su quella dura per l’immigrazione. Per il 48,8% è giusto che la nostra guardia costiera salvi le imbarcazioni in difficoltà ignorate dalle autorità libiche. Il 47,3% è invece dell’avviso contrario.

Infine, divergenza di opinione anche sulla Cina. Il 40% degli intervistati circa concorda sulla linea dura verso Pechino ritenuta prioritaria dal governo Meloni. Per il 54,7% degli intervistati invece la Cina svolge un ruolo positivo nell’ordine globale.

In questo campione, per il 24,9% è invece giusto che che il mondo sia più multipolare, ma l’Italia deve rimanere nell’orbita occidentale a livello politico-economico, non in quella cinese.

Le questioni bandiera tirano meno

Su diverse questioni-bandiera la presa del governo sull’opinione pubblica, notano gli analisti di Osservatorio Globalizzazione, risulta decisamente ridotta rispetto a inizio legislatura. E in quest’ottica va inserito il tentativo di Giorgia Meloni e altri membri del suo governo, come Giancarlo Giorgetti e Antonio Tajani, di spingere verso il pragmatismo l’esecutivo.

Le questioni-bandiera tirano meno in un Paese che ha bisogno di risposte vere sullo sviluppo, la crescita, il futuro. E in cui il governo deve rispondere al caro-inflazione, alla necessità di completare la riforma fiscale, alle disuguaglianze sociali. Gli italiani non vogliono battaglie di bandiera, ma pragmatismo. Il premier e pochi ministri l’hanno capito. A quando il resto della maggioranza, soprattutto di Fdi?

True Data

True Data è il nuovo approfondimento settimanale di True News, in collaborazione con Termometro Politico e Osservatorio Globalizzazione. Ogni settimana partiremo da una tematica di attualità nel nostro paese. Lo approfondiremo a livello demoscopico – con un sondaggio realizzato ad hoc – e a livello internazionale – con i dossier dei nostri analisti. Vi aspettiamo ogni venerdì, con il sondaggio di Termometro Politico, l’analisi di Osservatorio Globalizzazione e i contenuti multimediali di The Pitch, coordinato dalla rete di True News