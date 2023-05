Lucente a Sdn: “Regione Lombardia sostiene forme innovative di mobilità”

A Direzione Nord il panel 'Salute in movimento. Ipotesi di lavoro – Trasporti, ambiente e l’approccio One Health’ con l'assessore Lucente

“Come Regione Lombardia da anni lavoriamo per dare un aiuto ai cittadini per raggiungere i posti di cura, supportando un sistema di trasporto fondamentale con la possibilità di viaggiare in tutta Lombardia anche gratuitamente. Continueremo a farlo e a tale scopo abbiamo stanziato 400mila euro”: così Franco Lucente, assessore a Trasporti e Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia, tra i relatori protagonisti di ‘Salute in movimento. Ipotesi di lavoro – Trasporti, ambiente e l’approccio One Health’ nell’ambito della 19esima edizione di Salute Direzione Nord svoltasi il 19 maggio all’interno della rassegna Direzione Nord, nella splendida cornice del Palazzo delle Stelline di Corso Magenta 61 a Milano. Promossa da Fondazione Stelline e organizzata da Inrete e Fondazione The Bridge con il patrocinio di Regione Lombardia.

Lucente: “In Lombardia car sharing a livello regionale”

Lucente ha ricordato come Regione Lombardia stia sostenendo forme innovative di mobilità: “per esempio, un servizio di car sharing esteso non a un comune ma alla Regione, che consente di poter utilizzare l’autovettura, per esempio, tra l’aeroporto e Milano”. Per Lucente, “avere una mobilità interconnessa, muoversi liberamente e tranquillamente, senza la preoccupazione che se si perde un treno non c’è modo di raggiungere una località, sarà il futuro. Ci stiamo investendo tanto, ci crediamo”, ha detto.

‘Salute in movimento. Ipotesi di lavoro – Trasporti, ambiente e l’approccio One Health’

All’incontro hanno preso parte anche Arianna Censi, Assessora alla Mobilità del Comune di Milano; Marco Giachetti, Presidente Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano; Andrea Gibelli, Presidente FNM; Giuliano Rizzardini, Direttore Dip. Malattie Infettive, ASST Fatebenefratelli-Sacco.