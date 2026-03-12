Fratelli d’Italia pensa a Giovanni Terzi sindaco

E’ uscita la nuova puntata di “Frontale”, newsletter di Fabio Massa con riflessioni (su Milano e non solo), inside e racconti di quello che accade in città. Ci si può iscrivere qui: https://frontale.substack.com

Giovanni Terzi è una vecchia conoscenza del mondo che conta di Milano. Figlio della storica firma del Corriere Antonio Terzi, è stato assessore alle Attività Produttive durante la sindacatura di Letizia Moratti. Sposato con Simona Ventura, ha scritto numerosi libri, tra cui “Innocente in carcerazione preventiva”, nel quale racconta di quando finì in carcere da innocente, venendo poi prosciolto da tutto. Pur facendo il giornalista e il comunicatore, la politica l’ha sempre visto appassionato.

Ed è per questo che – secondo quanto riferisce Frontale da fonti molto autorevoli – alcuni esponenti di primissima linea di Fratelli d’Italia l’avrebbero incontrato per sondare una sua disponibilità a correre da candidato sindaco l’anno prossimo. Alcuni la raccontano anche all’inverso: ovvero che lui avrebbe dato la sua disponibilità. Ad ogni modo, che la disponibilità sia stata in un senso o nell’altro, è certo che il nome di Terzi va ad aggiungersi a una consultazione ormai molto ampia, sia a destra che a sinistra. E che la campagna elettorale per il sindaco di Milano sia entrata nel vivo.