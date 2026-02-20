Referendum separazione carriere: Andrea Delmastro (FdI) spiega perchè la riforma è una “occasione storica”

Andrea Delmastro è uno dei volti del dibattito politico sul referendum per la separazione delle carriere in programma a fine marzo. Il Sottosegretario alla Giustizia, già al centro di una vicenda riguardante una fuga di notizie sul caso Cospito (per la quale è stato condannato in primo grado a 8 mesi nonostante la richiesta di archiviazione), ha espresso la sua posizione in vista della consultazione elettorale.

Gli obiettivi della riforma costituzionale della giustizia

“Siamo decisamente ottimisti sull’esito referendario. È una riforma che garantisce un processo giusto agli italiani, garantisce vera indipendenza, anche dalle correnti, ai tanti magistrati che ogni giorno servono lo Stato, afferma il principio di responsabilità per cui chi sbaglia paga. La riforma è osteggiata dalle correnti della Magistratura per difendere privilegi e sacche di potere di cui hanno fatto un pessimo esercizio, come insegna il verminaio intravisto con il caso Palamara. I diritti dei molti si sono sempre affermati sui privilegi dei pochi, quando a decidere è stato il popolo. Anche questa volta sarà così”. Così Delmastro in esclusiva per Frontale.

La campagna elettorale per il “Sì”

“È solo necessario spiegare agli italiani l’occasione storica di riformare la Magistratura. Nel mese di campagna elettorale occorrerà spiegare il contenuto della riforma e mobilitare la stragrande maggioranza di italiani che hanno assistito attoniti a quello che un Procuratore antimafia ha definito ‘mercato delle vacche’. Chi crede che debba essere archiviata quella infausta pagina avrà l’occasione storica per votare sì”, conclude l’esponente FdI.