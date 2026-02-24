Milano-Cortina, Fratelli d’Italia propone Saldini per l’Ambrogino d’Oro

“Accolgo con grande favore la richiesta avanzata da Michele Mardegan – consigliere comunale a Milano per Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio comunale – di insignire dell’Ambrogino d’Oro Fabio Massimo Saldini, Amministratore Delegato di SIMICO e Commissario Straordinario del Governo per i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. L’Ambrogino d’Oro è il più alto riconoscimento civico della città: un premio che Milano riserva a chi ne interpreta i valori e ne accresce il prestigio con risultati concreti e duraturi”. Lo dichiara Marco Osnato – Deputato milanese, Presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia.

Il successo di Milano-Cortina

“Milano-Cortina è stata una manifestazione ottimamente riuscita, che ha dato lustro alla Nazione e, in particolare, a Milano. Un successo così importante merita di essere riconosciuto anche attraverso i suoi protagonisti istituzionali e operativi. Saldini, peraltro milanese, ha svolto un compito complesso con competenza, rigore e senso di responsabilità, contribuendo in modo decisivo alla riuscita dell’evento e all’immagine internazionale della città”, aggiunge l’esponente di FdI.

“Proprio perché l’Ambrogino è un simbolo dell’orgoglio civico milanese, auspico che il Sindaco voglia accogliere questa proposta e conferire a Fabio Massimo Saldini un riconoscimento pienamente meritato, a nome di una comunità che sa dire grazie a chi l’ha rappresentata al meglio”, conclude Osnato.