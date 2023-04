TrueData: l’Europa si allontana dagli italiani col caos auto

Perché leggere questo articolo? L’Europa appare sempre più distante ai cittadini italiani, specie dopo il voto sull’auto. Ma è lo spazio politico in cui Giorgia Meloni deve giocare.

Gli italiani bocciano nettamente la scelta dell’Europa di dare il via libera alla Riforma che permette dal 2035 la circolazione esclusiva di auto elettriche o alimentati da combustibili sintetici. Lo riporta il sondaggio settimanale di Termometro Politico realizzato su un campione dei cittadini italiani tra il 28 e il 30 marzo scorsi

Sull’auto una batosta per Bruxelles

Sia la norma Europea per il passaggio al tutto elettrico nel 2035 sia la mediazione ottenuta tra Bruxelles e la Germania che ha permesso di inserire gli e-fuels nel novero dei carburanti accettati per l’auto del futuro non hanno convinto i cittadini italiani. Essi bocciano con poco meno del 60% delle preferenze La scelta e addirittura il 40% degli italiani ritiene la mossa addirittura fanatica

Non è un caso. Da tempo molti esperti avvertono sul fatto che il passaggio al cento per cento elettrico o una misura simile potrebbe creare una desertificazione industriale in molti paesi dell’Unione Europea. E c’è il timore che l’Italia possa essere tra questi.

I sondaggio va di pari passo con un contesto che vede il 51,7% degli intervistati ritenere peggiorata negli ultimi anni la sua opinione dell’Unione Europea. Stando al sondaggio, infatti, solo il 32,6% dei cittadini intervistati dichiara di avere un’opinione positiva dell’Unione Europea. Del 52,1% la percentuale che invece ha dichiarato di avere un’opinione negativa o molto negativa della comunità dei 27.

Anche sull’auto serve il ritorno della politica

Secondo gli analisti del centro studi Osservatorio Globalizzazione, in quest’ottica, tali dati rappresenta una grande sfida per il governo di Giorgia Meloni. La premier, conscia dei vincoli tra stati e istituzioni sovranazionali, da tempo prova a giocare in Europa la maggior parte delle sue partite.

Ma in quest’ottica è difficile capire che tipo di compromessi potranno essere accettati dall’opinione pubblica italiana che mantiene la fiducia nel governo su livelli stabili più o meno da diversi mesi. In futuro servirà a giocare ad alti livelli partite veramente politiche e rivendicare mediazioni e negoziazioni funzionali a trovare risultati positivi per l’industria e l’economia italiana. Insomma servirà un salutare il ritorno della politica che è quello che dall’inizio del suo mandato Giorgia Meloni vuole promuovere e sta provando con difficoltà a fare emergere.

Per approfondire: https://osservatorioglobalizzazione.it/progetto-italia/il-governo-meloni-e-il-ritorno-della-politic

True Data

True Data è il nuovo approfondimento settimanale di True News, in collaborazione con Termometro Politico e Osservatorio Globalizzazione. Ogni settimana partiremo da una tematica di attualità nel nostro paese. Lo approfondiremo a livello demoscopico – con un sondaggio realizzato ad hoc – e a livello internazionale – con i dossier dei nostri analisti. Vi aspettiamo ogni venerdì, con il sondaggio di Termometro Politico, l’analisi di Osservatorio Globalizzazione, coordinato dalla rete di True News