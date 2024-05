Manca poco allo Zombie Apocalypse: com sopravvivere alla fine del mondo?

Gaming online? Escape room? Giochi di ruolo? Cene con delitto? Niente di tutto questo. La nuova frontiera del divertimento, se così lo vogliamo chiamare (de gustibus…), è partecipare a un survival horror dal vivo, mettendo alla prova l’intuito, il coraggio e l’istinto di sopravvivenza (nonché le coronarie). Insomma, se volete sperimentare la tendenza del momento, sappiate che il countdown per “Zombie Apocalypse” è iniziato: cos’è e come funziona?

Zombie Apocalypse: location

Zombie Apocalypse è un’esperienza immersiva, in uno scenario post-apocalittico, che per un giorno e una notte farà vivere i partecipanti in un mondo che fino a ieri potevano immaginare solo nei film. Si terrà nelle campagne di Villanterio, in provincia di Pavia, non distante da Milano. Due le date previste: 29 giugno e 13 luglio 2024. La partecipazione è vietata ai minori di 14 anni.

Zombie Apocalypse: prezzo

Il prezzo? Non è esattamente a buon mercato: partecipare ha un costo di 154 euro, comprensivo di parcheggio riservato interno alla location, accesso all’area di gioco e a tutte le missioni speciali, kit base di sopravvivenza (sacca-zaino, acqua, barretta energetica, mappa, torcia elettrica, coperta termica, badge personale, tuta integrale anti-contaminazione).

Zombie Apocalypse su Tiktok: chi è Dario Balzano

L’evento è organizzato da The Gate, società che organizza esperienze dal vivo ed avventure online, tutte all’insegna dell’adrenalina. I due fondatori, Marco Almini e Dario Balzano (tiktoker da quasi 165mila follower e 3 milioni di like) si definiscono “visionari, ribelli e determinati, con la voglia e il coraggio di affrontare nuove sfide. Oltre la paura. Oltre la normalità”.

Zombie Apocalypse: come funziona

Come si partecipa a Zombie Apocalypse? La durata prevista è di oltre 16 ore, che si dividono in due parti.

Nella fase diurna, che inizia di pomeriggio e termina al tramonto, gli iscritti raggiungono la location e cominciano ad organizzarsi per costruire un accampamento e reperire le risorse che serviranno a resistere fino al sorgere del sole. Viene consegnato un kit di sopravvivenza ad ognuno, ma non è sufficiente. Il consiglio, infatti, è quello di cercare acqua, cibo e qualunque cosa possa tornare utile. Come? Collaborando con altri sopravvissuti, unendosi ad altri gruppi o scegliendo di agire in solitaria da solo, barattando le risorse in eccesso e valutando se costruire grossi accampamenti fortificati o piccole tende nascoste. Si ha tempo fino al calare dell’oscurità, poi l’apocalisse zombie ha inizio.

La fase notturna inizia con il tramonto e termina con l’alba: durante la notte la location, tra campi di grano, boschi e casolari abbandonati, viene invasa dagli zombie, che hanno l’obiettivo di catturare i civili, ovvero i partecipanti: i cadaveri ambulanti a volte vagano sparpagliati, altre volte si riuniscono come un’orda e cercheranno di sfondare gli accampamenti. Il luogo di gioco è diviso in zone rosse, gialle e verdi, in base alla quantità di morti viventi che si possono incontrare. L’obiettivo è sfruttare le informazioni in proprio possesso per sopravvivere tutta la notte. Probitio nascondersi, perché i giocatori dovranno portare a termine una serie di missioni di ricerca, esplorazione e sopravvivenza.

Qualche consiglio? “Sarete costretti a decidere, senza il nostro aiuto, dove andare e cosa fare, con la consapevolezza che ogni scelta ne preclude un’altra e la scarsità di risorse vi impedirà di poter avere tutto – spiegano gli organizzatori -. Capirete l’importanza di dividere un cracker con un amico e il valore dell’ultimo goccio d’acqua in una bottiglia che, fino a ieri, consideravate finita; l’umiltà di chiedere ospitalità a chi è riuscito a costruire un accampamento e il rispetto nei confronti di tutti gli altri partecipanti, che condividono con voi questa esperienza”.

Zombie Apocalypse: sopravvive chi fa team building

Al di là del divertimento in sé e per sé, survival game di questo tipo sono esperienze di empowerment e team building: si scoprono i propri talenti e si sviluppano le proprie capacità, si fa esercizio di problem solving e pensiero laterale, si allarga la propria comfort zone, si rafforzano le relazioni in un gruppo, che si tratti di amici o anche di colleghi. Perché, come dice Michael Jordan, “con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra che si vincono i campionati”.