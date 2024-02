Tajani: “Puntare sulla medicina di prossimità e abbattere le liste d’attesa”

“Bene la decisione del ministro Bernini di allargare il numero degli studenti di Medicina. Abbiamo deciso di permettere ai medici di rimanere in servizio fino a 72 anni, ma la questione deve essere risolta a livello strategico. Mentre grazie all’ultima Finanziaria abbiamo iniziato a sostenere a livello economico coloro che si impegnano per ridurre le liste d’attesa”.

Con queste parole il Vicepresidente del Consiglio, nonché Ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto a margine del Forum Sanità, svoltosi venerdì 16 febbraio a Milano. L’iniziativa, promossa dalla Consulta della Segreteria nazionale di Forza Italia, ha visto alternarsi istituzioni, clinici ed esperti per confrontarsi sulle priorità da affrontare in materia sociosanitaria.

Tajani: “Puntare sulla medicina di prossimità”

“Bisogna avere la medicina di prossimità: non si possono intasare i pronto soccorso” ha proseguito il Vicepremier, come si evince in questa video-intervista raccolta da True-News.it. “Servono sempre più farmacie attrezzate, più medici di famiglia. Nel territorio occorre avere una rete di protezione sanitaria che impedisca di intasare gli ospedali. Nell’ospedale e al pronto soccorso deve andarci chi ha un’emergenza grave. Per questioni minori i problemi si possono risolvere in farmacia o grazie agli infermieri”, ha aggiunto.

Tajani: “Abbiamo bisogno di medici italiani”

Tajani è poi tornato sul tema della carenza dei medici. “C’è un problema che riguarda il numero di medici e infermieri. Non può accadere che si sia costretti, per non chiudere gli ospedali, come ha fatto bene il nostro presidente della Regione Calabria, ad assumere medici e infermieri cubani. Abbiamo bisogno di medici e infermieri italiani, quindi bene la decisione del ministro Bernini di allargare il numero degli studenti di medicina, ma per questo ci vuole tempo”.