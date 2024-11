EMA, Cavalieri nuovo capo del dipartimento per le minacce alla salute pubblica

Marco Cavaleri è ora ufficialmente alla guida del dipartimento per le minacce alla salute pubblica dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA). Già responsabile dell’area vaccini e prevenzione delle malattie infettive, Cavaleri aveva assunto il ruolo in via provvisoria a luglio, nel contesto di una riorganizzazione dirigenziale dell’EMA.

Cavaleri è stato protagonista nella gestione della pandemia COVID-19 e vanta un’esperienza internazionale che gli ha permesso di occupare ruoli chiave all’interno dell’EMA. In 16 anni di servizio nell’ente, è passato da leader del gruppo anti-infettivi (2008-2009) a capo dei vaccini e anti-infettivi (2009-2020), e poi alla guida della strategia per le minacce biologiche e vaccini (2020-2024). Discepolo di Guido Rasi, Cavaleri era stato considerato tra i possibili successori di Giorgio Palù alla presidenza di AIFA, prima che fosse scelto Robert Nisticò per il ruolo.