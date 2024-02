Regione Sicilia: tutte le nuove nomine per le strutture sanitarie regionali

Sono stati designati il 1° febbraio i nuovi direttori generali che guideranno le principali strutture sanitarie della Regione Sicilia. Questo rinnovamento, segnalato da fonti di stampa e in attesa del completamento dell’iter burocratico con il parere della commissione Affari istituzionali dell’Ars, rappresenta un passo importante verso l’atteso miglioramento del sistema sanitario regionale.

La giunta regionale ha designato figure di spicco nel panorama sanitario siciliano per assumere la guida delle Aziende Sanitarie Provinciali (Asp) e degli ospedali di rilievo regionale. Tra questi, troviamo Daniela Faraoni per l’Asp di Palermo e Giuseppe Laganga Senzio per quella di Catania.

Il rinnovo dei vertici apre a nuove strategie di gestione e a possibili innovazioni nel settore, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei servizi e la soddisfazione dei pazienti. Il sistema sanitario regionale siciliano è chiamato a rispondere a sfide impegnative, tra cui gli strascichi l’emergenza pandemica e la necessità di un’equa distribuzione delle risorse sanitarie sul territorio, con l’obiettivo di superare le storiche criticità del territorio. Il processo di transizione in corso sarà oggetto di attenta osservazione non solo a livello regionale, ma anche nazionale.

Di seguito l’elenco completo dei nuovi direttori generali:

Asp Palermo: Daniela Faraoni

Asp Catania: Giuseppe Laganga Senzio

Asp Messina: Giuseppe Cuccì

Asp Trapani: Ferdinando Croce

Asp Agrigento: Giuseppe Capodieci

Asp Enna: Mario Zappia

Asp Ragusa: Giuseppe Drago

Asp Siracusa: Alessandro Caltagirone

Asp Caltanissetta: Salvatore Lucio Ficarra

Arnas Garibaldi di Catania: Giuseppe Giammanco

Arnas Civico di Palermo: Walter Messina

Villa Sofia-Cervello di Palermo: Roberto Colletti

Ospedale Papardo di Messina: Catena Di Blasi

Ospedale Cannizzaro di Catania: Salvatore Giuffrida

Irccs Bonino Pulejo di Messina: Maurizio Lanza

Policlinico di Palermo: Maria Grazia Furnari

Policlinico di Catania: Gaetano Sirna (prorogato come dg fino a ottobre 2025).

Policlinico di Messina: Giorgio Giulio Santonocito.