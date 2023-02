Abbott, il nuovo test distingue tra Covid e influenza

Un nuovo test molecolare rapido (ID NOW COVID-19 2.0), messo a punto da Abbott, permette l’identificazione dei virus Sars-CoV-2 e influenza A e B utilizzando un singolo campione nasale o nasofaringeo del paziente. Il dispositivo fornisce risultati accurati entro pochi minuti: i risultati positivi per Covid-19 sono disponibili in 6 minuti e i risultati per Covid-19 e influenza in 15-22 minuti, offrendo un accesso in tempo reale alle informazioni necessarie per prendere decisioni concrete durante la prima visita del paziente. Lo annuncia in una nota l’azienda americana, leader mondiale della diagnostica.

Andrea Gonzalez: “L’azienda ha messo a frutto la sua leadership nelle malattie infettive per creare ID NOW COVID-19 2.0” “Sono sempre più necessarie soluzioni diagnostiche che consentano di identificare, trattare e controllare adeguatamente la diffusione di Covid-19 e influenza – dichiara Andrea Gonzalez, General Manager Southern Europe Infectious Disease di Abbott – L’azienda ha messo a frutto la sua leadership nelle malattie infettive per creare ID NOW COVID-19 2.0, un potente test diagnostico rapido, economico e accessibile, che consente agli operatori sanitari di eseguire la diagnostica differenziale per Covid e influenza, così da prendere decisioni più tempestive sul trattamento più efficace”. Il test – spiega l’azienda – è altamente accurato, con una percentuale di concordanza positiva (Ppa) del 99% nei pazienti con alti livelli di virus (ciclo soglia Ct <30) rispetto ai metodi Pcr di laboratorio. L’analisi consente inoltre di effettuare il test solo per Covid-19 se non è necessario quello dell’influenza, eliminando quindi test non necessari in situazioni di bassa prevalenza, con un risparmio di tempo e di risorse.