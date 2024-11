Glovo e Regione Lombardia: parte da Milano il nuovo servizio per celiaci

Glovo ha annunciato nella mattina di giovedì 28 novembre un’innovativa iniziativa rivolta ai celiaci diagnosticati, partendo da Milano, città metropolitana con oltre 14mila celiaci e un’incidenza in crescita del 6% rispetto all’anno precedente. Per la prima volta, grazie all’integrazione con il sistema di Aria Lombardia e il convenzionamento con l’ATS Citta Metropolitana di Milano, il “budget celiachia” potrà essere utilizzabile direttamente sulla piattaforma Glovo, garantendo un modo facile per fare la spesa su Glovo con oltre 200 prodotti senza glutine erogabili.

L’iniziativa risponde alle esigenze dei cittadini lombardi affetti da celiachia — secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute, i casi nella regione sono più di 46.000 — offrendo una soluzione digitale che permette di utilizzare il budget celiachia in modo pratico e accessibile, semplificando il processo di acquisto dei prodotti convenzionati.

Consegne rapide, entro 30 minuti o programmate, sono garantite a Milano dai Magazzini Urbani Glovo situati in posizioni strategiche — Via San Mansueto, Via Fabio Filzi, Via degli Zuccaro e Via Antonio Giovanni Plana —, migliorando l’accesso ai prodotti per celiaci erogabili direttamente a domicilio e rendendo piu facile e comoda l’esperienza d’acquisto.

In Italia, il numero di celiaci diagnosticati è di circa 252.000 persone che ogni anno beneficiano di un contributo economico mensile per l’acquisto di alimenti senza glutine, erogato dal Sistema Sanitario Nazionale. Glovo, con questa iniziativa, diventa la prima piattaforma di consegna a domicilio in Italia ad accettare il “budget celiachia” come metodo di pagamento, facilitando così l’accesso ai prodotti senza glutine per chi ne ha diritto.

Dolcetta (Glovo Italia): “Rendere l’esperienza di acquisto semplice e accessibile a tutti”

“Il nostro obiettivo — ha spiegato Alberto Dolcetta, Direttore Q-commerce and Brand Ads di Giovo Italia — è rendere l’esperienza di acquisto semplice e accessibile a tutti, in particolare per coloro che devono seguire diete specifiche per motivi di salute. Per esperienza personale conosco quanto può essere impegnativa la gestione della celiachia, ed è per questo che abbiamo pensato e ci siamo impegnati per sviluppare una modalità pratica, innovativa e digitale a supporto dei nostri utenti, aiutandoli ad accedere ai prodotti necessari senza complicazioni”. L’iniziativa potrebbe essere estesa anche ad altre città.

Monti (Regione Lombardia): “Orgogliosi di essere i primi a veder nascere questa soluzione”

“È bene ricordare — commenta Emanuele Monti, Presidente Commissione IX, Sostenibilità sociale, casa e famiglia di Regione Lombardia — quanto la nascita di sinergie tra settore pubblico e il settore privato possa favorire da un lato l’implementazione di soluzioni innovative in ambito tech, dall’altro la realizzazione di iniziative di valore in termini di inclusione sociale. Come Regione Lombardia siamo orgogliosi di essere i primi a veder nascere questa soluzione, che auspichiamo possa presto concretizzarsi anche in altre Regioni italiane”.

Ha portato i suoi saluti manifestando il sostegno del Comune di Milano anche l’assessora allo Sport, Turismo e Politiche giovanili Martina Riva, mentre in videocollegamento da Roma è intervenuta Elena Murelli, membro della decima commissione permanente in Senato.

Piarulli (Aic Lombardia): “Il celiaco deve poter accedere al budget celiachia con tutti gli strumenti possibili”

“AIC Lombardia che da 46 anni è a fianco dei celiaci, supportandoli, rappresentandoli, difendendone i diritti e lavorando incessantemente per migliorarne la qualita di vita, non può che vedere con grande interesse l’iniziativa sviluppata da Glovo. Una nuova esperienza di acquisto, oggi limitata alla città di Milano e domani, si auspica, aperta a tutta Italia. Il celiaco deve poter acquistare i prodotti senza glutine specificamente formulati, utilizzando il budget celiachia, con tutti gli strumenti, mezzi e modalita con cui qualsiasi altro cittadino acquista i prodotti alimentari e soprattutto ovunque, all’interno del nostro Paese. Con Glovo oggi si segna un’altra grande conquista in Lombardia, dopo la digitalizzazione avvenuta nel 2013 confermando la nostra Regione capofila dell’innovazione e progresso” — ha dichiarato Isidoro Piarulli, Presidente AIC Lombardia

Questa iniziativa si inserisce nell’impegno costante di Glovo verso l’innovazione e l’accessibilità, contribuendo a semplificare la vita quotidiana dei celiaci e a migliorare l’offerta di servizi digitali per chi convive con questa patologia. Un plauso all’iniziativa, infine, anche da Simonetta Mastromauro, autrice del libro “Celiachia dalla A alla Z”, a sua volta intervenuta alla presentazione tenutasi al Palazzo Pirelli di Milano.