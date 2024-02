Commissione scientifico economica del farmaco AIFA: ecco i nomi

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha firmato il 6 febbraio il decreto per la nuova Commissione Scientifico-Economica del Farmaco. La commissione, composta da esperti di spicco nel campo della medicina, dell’economia e della gestione sanitaria, si prefigge di guidare l’AIFA nelle decisioni riguardanti la valutazione, l’approvazione e la rimborsabilità dei farmaci, con un occhio attento all’equilibrio tra necessità cliniche e sostenibilità economica.

La presidenza della commissione è stata affidata alla Prof.ssa Lara Nicoletta Angela Gitto. Gli altri membri sono il Prof. Giancarlo Agnelli, il Dott. Walter Marrocco, il Dott. Vincenzo Danilo Lozupone, designati anch’essi dal ministro della Salute, e la Dott.ssa Ida Fortino, scelta dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. A questi si aggiungono i rappresentanti delle regioni italiane, come la Dott.ssa Elisa Sangiorgi per l’Emilia-Romagna, il Dott. Giuseppe Toffoli per il Friuli-Venezia Giulia e la Dott.ssa Giovanna Scroccaro per il Veneto, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

È importante sottolineare inoltre la presenza di componenti di diritto nella commissione, tra cui il Direttore tecnico-scientifico dell’AIFA e il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, o un suo delegato. Questa integrazione garantisce che le decisioni prese dalla commissione siano informate dalle più recenti ricerche e innovazioni nel campo della salute pubblica e della farmaceutica.

I membri della commissione, ad eccezione dei componenti di diritto, rimarranno in carica per tre anni, con la possibilità di essere rinnovati una volta. Ciascun componente riceverà un’indennità annua lorda di 25.000 euro.

Gli oneri derivanti dall’attuazione di questo decreto saranno a carico del bilancio dell’AIFA, assicurando che le risorse necessarie per il funzionamento della commissione siano adeguatamente previste.