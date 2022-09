Record nel Lazio: oltre 1 miliardo di investimenti per ospedali e edilizia sanitaria

“Un totale di 1 miliardo e 674 milioni di euro di investimenti per ospedali e edilizia sanitaria nel Lazio. Un record. Abbiamo sbloccato altri 415 milioni di euro per migliorare i nostri ospedali e realizzarne di nuovi”. Lo ha sui suoi social, nei giorni scorsi, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in merito al Piano di investimenti in edilizia sanitaria da oltre 400 milioni di euro.

Zingaretti: “Finanzieremo interventi nella Capitale e in tutte le altre province della nostra regione”

“Con questa somma – ha spiegato – finanzieremo interventi nella Capitale e in tutte le altre province della nostra regione, a partire dal nuovo ospedale di Latina al quale sono destinati 240 milioni che completano al 100% il finanziamento del nuovo presidio. 25 milioni andranno all’ospedale di Sora, in provincia di Frosinone, e 10 milioni al Belcolle di Viterbo. Nella Capitale invece 33 milioni sono destinati all’Ospedale Sant’Eugenio e 9,3 milioni al San Giovanni Addolorata.

Le nuove risorse saranno utilizzate anche per costruire la sanità di prossimità e servizi piu’ vicini alle persone: 15 milioni di euro delle nuove risorse saranno infatti investiti per le Case della Comunita’ che non rientrano nel Pnrr”.

Zingaretti: “Completiamo rivoluzione iniziata dieci anni fa”

Stiamo completando una rivoluzione iniziata quasi dieci anni fa che ci ha portato all’uscita dal commissariamento, alla creazione di nuovi ospedali e all’ammodernamento di tanti di quelli gia’ esistenti, a sbloccare le assunzioni, alla digitalizzazione e modernizzazione dei servizi e a migliorare la qualita’ delle prestazioni sanitarie offerte ai cittadini”.

“Andiamo avanti. La sanità è un diritto che va garantito e tutelato. E qui nel Lazio lo stiamo facendo”, ha concluso Zingaretti.