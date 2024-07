Umore scazzato, look sciatto, caffè a litri? Su TikTok il trend della “Ben Affleck summer”

Su TikTok nascono spesso trend legati all’estetica, ovvero al modo di vestire ed atteggiarsi, ispirati magari a qualche film o qualche vip. Tendenze che poi vanno al di là della semplice moda, diventando virali probabilmente perché riescono ad agganciare emozioni e bisogni interiori delle persone.

Estate su TikTok, tra tomato girl e rat girl

Per esempio, l’estate scorsa sul famoso social spopolavano le “tomato girl” o “ragazze pomodoro”, amanti del look mediterraneo e romantico delle estati anni 50/60, ma anche seguaci di una precisa filosofia esistenziale: per loro l’estate era un inno al ritorno alla vita lenta e a misura d’uomo, tra passeggiate a piedi nudi sulla spiaggia, spaghetti al pomodoro, bagni in mare e panni stesi ad asciugare al sole.



Non troppo diverse erano le fan della “rat girl summer”, ovvero “estate da ragazza topo”: un inno alla vita spensierata, senza troppi pensieri, all’insegna del buon cibo, del divertimento all’aria aperta e dei colori allegri. Un riferimento ai roditori, che scorrazzano per le strade noncuranti del giudizio delle persone, che nella stragrande maggioranza dei casi non li sopportano.

Su TikTok il trend della “Ben Affleck summer”

E quest’anno? TikTok non ha dubbi: sarà una “Ben Affleck summer”, ovvero “estate alla Ben Affleck”. Lo spiega in una clip l’influencer Michael Major, ma sono in tanti a imitarlo. Si va in giro bevendo un bicchiere di caffè freddo, possibilmente acquistato da Dunkin, con un look (attentamente) trasandato e un’aria molto stressata: in Rete ci sono decine di immagini dell’attore americano fotografato proprio in questo modo. E non è la prima volta che il premio Oscar finisce nel mirino del web, diventando protagonista di una lunga serie di “sad Affleck memes” dovuti alla ricorrente espressione scazzata del protagonista di “Good Will Hunting”, per esempio anche quando ha partecipato ai 65° Grammy Awards con la moglie Jennifer Lopez.

I tre pilastri della “Ben Affleck summer”



Look ricercatamente sciatto

Partiamo dal guardaroba. A parte una vasta collezione di sneakers esclusive e firmate, Ben Affleck sembra essere deliberatamente minimalista: felpe senza logo, giacche anonime, jeans larghi e magliette slavate. Un mix volutamente disordinato di marchi sconosciuti. Il top? Camicia di flanella a quadretti lasciata aperta su una t-shirt.

Caffè in abbondanza

Poi c’è la questione caffè. Dopo essere stato a lungo un fan di Dunkin Donuts l’attore ha messo a segno un super contratto come testimonial di questo marchio. In particolare ha girato uno spot che gli è valso 10 milioni di dollari in vista del Super Bowl insieme all’amico Matt Damon e al campione del football Tom Brady. C’è anche un drink in suo onore, il DunKing, ovvero un caffè ghiacciato con note di vaniglia, panna e schiuma dolce ricoperta di zucchero alla cannella. Che lo faccia come adì o meno, certo è che lo si vede da anni in giro con uno o più bicchieroni di caffè e scatole contenenti le tipiche ciambelle fritte.

Faccia da stronz…

Infine, ecco l’espressione classica di Ben Affleck: un mix di tristezza, noia e rabbia che la stampa americana definisce “resting bitch face”, ovvero una faccia da stronza o, letteralmente, “da prostituta a riposo”. Il motivo? Lui in passato ha spiegato che lo infastidiscono i paparazzi che fotografano i suoi figli, ma da mesi si rincorrono voci sul presunto periodo difficile che starebbe attraversando, dalla separazione da J.Lo ai problemi con l’alcolismo. In effetti l’attore i il 4 luglio scorso è stato avvistato a Los Angeles mentre celebrava l’Independence Day con il suo solito stile sciatto, mentre la consorte era negli esclusivi Hamptons.

Insomma, se anche per voi è un momento difficile lasciatevi andare a una “Ben Affleck summer”: un’estate altamente stressata e altamente caffeina-dipendente.