Corecore, cos’è l’ultimo hashtag che sta conquistando TikTok

C’è un hashtag che è diventato virale su TikTok negli ultimi mesi, anche in Italia: #corecore, insieme a #italiancorecore. Prima di scoprire di cosa si tratta, una premessa: su questo social network il suffisso -core viene spesso usato per descrivere un tipo di estetica o di filosofia del bello. Ad esempio #cluttercore (86,8 milioni di visualizzazioni) indica una filosofia di design ed arredamento anti-minimalista, secondo la quale “più è meglio”: non si tratta di amare il disordine o l’accumulo, ma di esporre e sistemare secondo un criterio tutto personale gli oggetti che si hanno e che si amano. Poi c’è la curiosa #frogcore (81,1 milioni di visualizzazioni), un’estetica basata esclusivamente su rane e rospi, da sempre parte integrante della cultura di Internet. Una delle estetiche più popolari che hanno conquistato la piattaforma è invece #cottagecore (12,5 miliardi di visualizzazioni), un movimento estetico incentrato sulla celebrazione di una vita rurale idealizzata, semplice e fortemente a contatto con la natura.

Corecore su TikTok: significato

Corecore è quindi un gioco di parole su questo suffisso e può essere descritto come una forma di poesia visiva, che ha lo scopo di evocare determinate emozioni. Una definizione di cui non si conosce l’autore, e che può sembrare vaga a chi non è cronicamente online, eppure i video che utilizzano questo hashtag Corecore stanno trovando un pubblico su TikTok: oltre 622 milioni di visualizzazioni a partire dal suo primo utilizzo sull’app, che pare risalga a un utente di nome @heksensabbat nel luglio 2022, come scrive il Time. In Italia siamo invece a 1,8 milioni di visualizzazioni.

Semplificando al massimo, il corecore è uno stile di editing video, che spesso presenta clip apparentemente casuali montate insieme a varie velocità, mentre in sottofondo suona una musica cupa: un Blog versione social, che mixa spezzoni di programmi televisivi e film, frammenti di video di YouTube e TikTok, meme ripostati decine di volte, video casuali di persone che fanno cose quotidiane. Spesso si fa riferimento a temi importanti come cambiamenti sociali, preoccupazioni globali, sessismo, ruolo dell’essere umano nel mondo di oggi, anche se il corecore si può evolvere fino a diventare in gran parte “nonsense”. Rimane però un fil rouge a legare tutto, ovvero i sentimenti di tristezza, depressione e solitudine che vengono evocati.

Video popolari su TikTok

Qualche esempio? Uno dei video più popolari di questa tendenza, con oltre 10 milioni di visualizzazioni, inizia con un’intervista in stile uomo della strada a un ragazzo che dice di voler diventare medico. Quando gli viene chiesto quanto vuole guadagnare, lui risponde: “Farò stare bene le persone”. Il video passa rapidamente ad immagini accelerate di persone che camminano in città, una clip di Ryan Gosling in Blade Runner 2049 che urla, una fila di persone in un casinò che giocano alle slot machine e perfino un uomo che parla di un pollo che “vive nel metaverso”. Un insieme di accostamenti volutamente stridenti, accompagnati da una colonna sonora dal mood cogitabondo.

L’utente @masonoelle, un antesignano di questo stile su TikTok già nel 2021, spiega: “Lo scopo di questa roba è creare qualcosa che non possa essere categorizzato, mercificato, trasformato in clickbait o moderato, qualcosa di immune alle funzioni di controllo che dettano i contenuti che consumiamo e le idee che ci è permesso avere”.