E se i vip andassero a lavorare? Ecco quale sarebbe il loro stipendio, da Chris Martin al principe William

In un mondo del lavoro in continua evoluzione, capita non così di rado di ritrovarsi a svolgere un lavoro non collegato direttamente alla propria laurea. Lo stesso è successo a molte celebrità, la cui fama è completamente slegata dal percorso di studi compiuti. Che cosa succederebbe se queste persone non fossero famose e dovessero sopravvivere nel mercato del lavoro “normale”, basandosi semplicemente sui loro titoli di studio come fanno tutti gli altri? Che lavoro farebbero e quale sarebbe il loro stipendio da non vip?

Per scoprirlo, il provider SEO Reboot ha utilizzato Payscale.com, piattaforma la cui missione è rendere la retribuzione equa e sostenibile una realtà, e ha stimato il potenziale stipendio annuo per il 2023 di 27 vip in base ai loro titoli universitari, rivelando l’incredibile numero di anni di cui avrebbero bisogno per raggiungere il loro attuale patrimonio netto se accettassero un lavoro alternativo!

Quindi, con un lavoro normale, chi avrebbe bisogno di più tempo per raggiungere il patrimonio netto attuale?

Stipendio vip: quanto guadagna Chris Martin e quanto guadagnerebbe se…

Chris Martin, cantante dei Coldplay, si è classificato al primo posto tra le celebrità che impiegherebbero più tempo a raggiungere il loro attuale patrimonio netto se dovessero guadagnare la loro fortuna solo in base alla laurea! Laureatosi all’University College di Londra con una laurea in Studi del Mondo Antico, il cantante britannico sarebbe molto probabilmente un curatore di musei come altri laureati con lo stesso titolo. Si stima che quest’anno guadagnerebbe uno stipendio annuo di 45.264 euro, che gli avrebbe richiesto altri 3.293 anni di lavoro per raggiungere il suo attuale patrimonio netto!

Stipendio vip: quanto è ricco il principe William e quanto guadagnerebbe se…

Il principe William è al secondo posto. Nonostante il suo attuale patrimonio netto sia di 100 milioni di dollari, la maggior parte dei laureati in geografia guadagnerebbe in media 37.342 euro nel 2023 dopo 17 anni di esperienza lavorativa. Se il Principe William fosse nato in una famiglia diversa, avrebbe potuto diventare un tecnologo dell’architettura, il che significa che avrebbe impiegato 2.494 anni per diventare ricco come lo è ora.

Al terzo posto c’è l’attrice Emma Watson, laureata in letteratura inglese alla Brown University. Grazie alla sua laurea in letteratura inglese e ai suoi interessi per i diari e la lettura di libri, avrebbe potuto diventare una scrittrice dopo la laurea, guadagnando potenzialmente uno stipendio di 35.080 euro quest’anno. Ciò significa che le ci vorrebbero 2.257 anni per raggiungere lo stesso patrimonio netto che ha ora se non fosse entrata nel mondo della recitazione interpretando Hermione Granger.

Bradley Cooper al quarto, con la sua laurea in lingua inglese alla Georgetown University: se facesse l’assistente editoriale, professione in linea con il suo corso di studi, guadagnerebbe 55,889 euro all’anno e ci vorrebbero 1.667 anni per raggiungere lo stesso patrimonio netto che ha ora come attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense.

E gli altri vip che lavoro potrebbero fare? Per esempio, John Legend, anziché un cantante, oggi potrebbe essere uno scrittore, mentre Natalie Portman ed Eva Longoria, anziché attrici, sarebbero rispettivamente una psicologa clinica e una docente universitaria.

Qui la ricerca completa: Onedrive.

Stipendi vip: chi guadagnerebbe di più con la propria laurea?

Quale vip guadagnerebbe di più, invece, se facesse un lavoro legato alla formazione ricevuta? Secondo le stime, l’attore e comico americano Ken Jeong, laureato in medicina e medico ufficialmente abilitato da qualche anno, guadagnerebbe oggi 178.430 euro all’anno se scegliesse di intraprendere la carriera medica, piazzandosi così al primo posto.

L’attrice americana Mayim Bialik, laureata con un dottorato in Neuroscienze all’UCLA, si è classificata al secondo posto tra le celebrità che guadagnerebbero di più con la laurea (151.833 euro).

Il rapper 2 Chianz, al terzo posto, guadagnerebbe circa 97.806 euro come psicologo clinico negli Stati Uniti sulla base della sua laurea in psicologia.

Qui la ricerca completa: Onedrive.