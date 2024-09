Viaggi, i supermercati come musei e monumenti: su TikTok il trend del “travel grocery” 

Visita guidata dell’Acropoli, salita sulla Tour Eiffel, corsa in spiaggia sulla Costa Brava per prenotare un lettino in riva al mare? No, per alcuni viaggiatori, sempre più numerosi, prima di fare tutte queste esperienze durante una vacanza è meglio farsi un giro in un supermercato locale, per osservare quello che comprano le persone del posto e dare la caccia ai prodotti più insoliti, evitando anche di dover pagare costose cene in ristoranti alla moda. Un’abitudine molto diffusa soprattutto tra i giovani, che hanno dato vita a un trend virale su TikTok, quello del “travel grocery” o “travel grocery shopping”.

VIAGGI:

Potenza della tecnologia: ora si può fare un viaggio immersivo sul Titanic (a Milano)

Jigoku, vulcani e castelli: viaggio insolito nell’anima del Giappone

La “star”di TikTok è Erewhon

Un’esperienza, tra l’altro, che non solo permette di farsi un’idea più approfondita degli usi e della cultura locale, ma che dà anche la possibilità di acquistare prodotti da portare a casa come souvenir, senza spendere troppo. E ci sono supermarket che sono diventati così famosi da essere dei veri templi di questa nuova tendenza, come il negozio di alimentari di fascia alta Erewhon in California, che ormai è una sorta di star di TikTok, soprattutto per i suoi prezzi spesso scandalosi.

Ad approfondire questo trend, rilevandone le specificità nazione per nazione, è SumUp, fintech attiva nel settore dei pagamenti digitali con soluzioni innovative per business di ogni dimensione. “Con il loro grande assortimento di prodotti tipici e curiosità, i supermercati diventano per i turisti uno spaccato della cultura del Paese che stanno visitando: entrare a fare la spesa, quando si è in viaggio, è un’esperienza che arricchisce e diverte”, ha dichiarato Umberto Zola, responsabile Online Sales Eu di SumUp.

Travel grocery, le differenze Paese per Paese

“Il trend del travel grocery, consacrato dai content creator di TikTok, è particolarmente interessante da intercettare per gli esercenti: i supermercati e i negozi di alimentari possono valorizzare le proprie caratteristiche di unicità e diventare un fattore di attrazione anche per le nuove generazioni, offrendo un’esperienza d’acquisto sempre più variegata e smart. In questa direzione, è fondamentale fornire diverse opzioni di pagamento per semplificare e velocizzare la spesa dei turisti: come emerge dal nostro recente Osservatorio Alimentari Cashless, infatti, anche in questo settore i pagamenti digitali sono in costante crescita, +29,2% nel primo trimestre 2024 rispetto all’anno precedente”.

Cina e Hong Kong

Nei supermercati di Cina e Hong Kong i creator di TikTok mostrano curiose merendine e altri snack originali come caramelle white rabbit, ripiene di latte e avvolte nel riso, panini all’ananas, biscotti al biancospino, le cui bacche hanno proprietà rilassanti e sono molto usate nella pasticceria cinese, e bak kwa, a base di carne di maiale stagionata, marinata con salsa di pesce, soia e spezie.

Stati Uniti

A stupire, spesso, sono anche le location. Negli Stati Uniti, per esempio, è tutto gigante, dagli spazi dei megastore alle confezioni dei prodotti in vendita, dal latte ai cetrioli ai popcorn, oltre ai carrelli motorizzati per muoversi tra una corsia e l’altra.

Grecia

Al contrario, in Grecia, soprattutto sulle isole, spopolano i minimarket: piccoli, ma carini e… cari. Dai formaggi di capra e all’ouzo, bisogna tenere la spesa sotto controllo.

Svezia

Il portafoglio è ancora più a rischio in Nord Europa, in particolare in Svezia, uno dei Paesi con i supermercati più costosi, dove però si può facilmente fare una spesa vegetariana e vegana.

Francia

Oltralpe ci sono i supermercati ‘urban chic’, da Parigi a Nizza: dimensioni contenute, arredamento curato, prodotti di ottima qualità. A stupire i turisti, soprattutto non europei, è il banco degli alimenti freschi , dove si trovano formaggi, salumi e altre specialità francesi, abbinate ai vini locali .

Italia

Niente, però, crea stupore quanto i supermercati italiani con la loro “Pasta Island” (isola della pasta), ovvero il ricchissimo reparto dedicato a tutti i formati e tutte le tipologie di uno dei piatti più tipici della nostra cucina. I nostri negozi, poi, stanno decisamente cavalcando il trend TikTok, mettendo in bella mostra, a seconda delle regioni, le specialità locali, a cui vengono riservati spazi sempre più ampi e attentamente allestiti.

Londra

Sul fronte opposto Londra, cosmopolita e multietnica, che nei suoi supermercati offre sterminati etnici, con prodotti indiani, africani, cinesi, giapponesi e di tanti altri paesi del mondo.

Giappone

Infine, dato che i supermercati giapponesi vengono spesso manga, fumetti e libri, tra le loro corsie non è difficile incontrare appassionati di questo genere, che apprezzano assortimento e qualità dei prodotti esposti.