Chi è Mattia Stanga, il tiktoker che fa ridere tutti con i suoi “POV”

“Vorrei fare tante cose ma faccio solo schifo”, dice di sé su TikTok. “Comico quando mi sveglio bene”, aggiunge su Instagram. In realtà c’è una cosa che sicuramente Mattia Stanga, creator digitale, bresciano doc, sa fare, e anche molto bene: far ridere le persone. Tutti i giorni, non solo quando si alza per il verso giusto. Basta scorrere la sua bacheca sul social più amato dalla GenZ, dove ha 2.8 milioni di follower e 183.8 milioni di ‘Mi piace’, per lasciarsi travolgere dal suo umorismo.

Chi è Mattia Stanga

Classe 1998, studente di economia, Mattia Stanga è il re del POV, acronimo di Point of View, un hashtag che spopola sui social: viene utilizzato per far capire quando un video racconta un preciso punto di vista, esprimendo uno stato d’animo o un pensiero in relazione a un preciso argomento. E questa è la chiave del successo del tiktoker bresciano, che ogni volta si immedesima in una situazione di vita quotidiana che potrebbe capitare a ciascuno di noi: dall’incontro a scuola con la professoressa dei propri figli alla mamma che esce per una serata di libertà con le sue amiche, dallo shopping per il proprio amico a 4 zampe alla fidanzata che si prepara per uscire… per arrivare all’immedesimazione persino con una macchinetta del caffè oppure con un albero.

Una comicità veloce, genuina, mai volgare. Il successo di Mattia Stanga, che ha preso il via durante la pandemia, sta nella sua capacità di ironizzare sugli stereotipi e di cogliere i dettagli della piccole e grandi situazioni che tutti noi viviamo, da Nord a Sud…

Nonostante ogni gag sia accompagnata dal suo immancabile accento bresciano. Non a caso è stato appena ingaggiato dal Comune di Brescia come ambassador della sua città per realizzare un ciclo di quattro video di promozione delle eccellenze gastronomiche del territorio, denominati “A taste of Brescia”, un “assaggio” di Brescia.

