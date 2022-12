I video YouTube più virali del 2022, dal rompicapo più facile al mondo agli Avengers Bonucci-Chiellini

Si sta per chiudere il 2022 e YouTube svela le principali tendenze dell’anno legate al servizio di streaming nel nostro Paese. Quali sono i video più visti degli ultimi 12 mesi sulla piattaforma gestita da Google-Alphabet?

Gli shorts più di tendenza su Youtube in Italia nel 2022

Il “rompicapo più facile al mondo” di Jack Nobile si è classificato come shorts più popolare su YouTube in Italia nel 2022 con 8,1 Mln di visualizzazioni. Il suo autore, all’anagrafe Giacomo Nobile, è considerato il mago di questa piattaforma: è stato lui, infatti, il primo italiano a introdurre lo streetmagic, ovvero la magia di strada, insegnando trucchi ogni giorno. E’ anche il creatore della Scuola di Magia Online insieme all’amico prestigiatore Hyde.

A seguire, nella classifica dei 5 shorts più di tendenza riportata da Ansa, ci sono i video che si rifanno allo stile di TikTok, come “Quando volevi portare i giocattoli a scuola” dei Me contro Te, “Bambino di 8 anni fenomeno delle arti marziali” di Sim1workout, “Ouch” di Celine & Michiel e “Cose divertenti da fare a casa” di MissMamma Sorriso.

“Quando volevi portare i giocattoli a scuola” dei Me contro Te, ovvero il duo composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia, scrittori, attori e cantanti, entrambi di Palermo.

“Bambino di 8 anni fenomeno delle arti marziali” di Sim1workout, il cui vero nome è Simone Carotenuto, fit-influencer romano.

“Ouch” di Celine & Michiel

“Cose divertenti da fare a casa” di MissMamma Sorriso, nella realtà Vanessa Padovani, mamma tiktoker, autrice infatti del libro “Mamma, posso fare il Tik Toker?” (Mondadori Electa ), nato con l’idea di colmare il gap generazionale tra figli e genitori al tempo dei social.

I video non musicali più popolari di YouTube 2022

Nella categoria dei video non musicali “Bello bello” di Federico Martelli, ovvero l’esibizione del cantante finalista di Italia’s Got Talent, è invece il filmato più virale su YouTube in Italia nel 2022.

Poi seguono “Soldato russo si arrende, donne ucraine lo sfamano e gli fanno chiamare la madre: scoppia a piangere” di Fanpage.it, “Ep.77 Gli Avengers del calcio con Bonucci e Chiellini” di Muschio Selvaggio, “Povero gabbiano contro Kenny” di Pera Toons e “100 Days Building A Modern Underground Hut With A Grass Roof And A Swimming Pool” di Mr.Heang Update.

“Soldato russo si arrende, donne ucraine lo sfamano e gli fanno chiamare la madre: scoppia a piangere” di Fanpage.it

“Ep.77 Gli Avengers del calcio con Bonucci e Chiellini” di Muschio Selvaggio, il podcast che vede alla conduzione il rapper Fedez e lo youtuber Luis Sal, con la partecipazione di Martin Sal.

“Povero gabbiano contro Kenny” di Pera Toons, al secolo Alessandro Perugini, che si definisce “fumettista, content creator, instagrammer, youtuber, tik toker, facebooker… e chi più ne ha più ne metta!”



“100 Days Building A Modern Underground Hut With A Grass Roof And A Swimming Pool” di Mr.Heang Update, un canale in cui si possono vedere video che ruotano intorno alle attività quotidiane delle persone nella giungla in Cambogia e mostrano come sopravvivere in questo ambiente, nonché come realizzare strumenti e costruzioni utilizzando solo materiali trovati in natura.