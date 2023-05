Quattro booktoker da seguire: da TikTok arrivano al Salone del Libro

Il club delle boktooker e dei booktoker sbarca al Salone del Libro di Torino. Con cui TikTok, a dimostrazione di una presenza sempre più influente della piattaforma nel settore dell’editoria, ha stretto una collaborazione in vista della nuova edizione della fiera, in programma nel capoluogo piemontese dal 18 al 22 maggio.

Booktoker, cosa significa e il caso editoriale del 2022

Booktoker, diventato uno dei neologismi degli ultimi anni, indica la figura di chi consiglia libri su TikTok, una sorta di influencer dell’editoria. E il ruolo di chi spinge alla lettura di un determinato lavoro ha il suo importante peso: in Italia, nel 2022, il libro più letto è stato Il Fabbricante di Lacrime di Erik Doom. 450Mila le copie vendute. Grazie al passaparola e ai relativi hashtag su TikTok. #BookTok ha superato i 95 miliardi di visualizzazioni dando vita a uno spazio dove i creator, leggono, consigliano e recensiscono libri. I numeri certificano il boom: dal 2021 al 2022 in Italia le visualizzazioni dell’hashtag sono cresciute del 422%, secondo i dati della piattaforma, i generi che funzionano meglio ci sono le storie d’amore e i libri fantasy. Ma anche i successi, già affermati fuori dai social, di Zerocalcare, il fenomeno editoriale della generazione Z.

Megi Bulla, più di 10 mln di mi piace

Tra i booktooker più noti, spicca Megi Bulla, una ragazza che ha lasciato i suoi studi in ingegneria per dedicarsi completamente alle video-recensioni letterarie. Il suo profilo @labibliotecadidaphne è seguito da 435mila follower e conta più di 10 mln di mi piace. Per esempio, c’è un filmato in cui Megi elenca i cinque libri che hanno più hype su TikTok ma “che non meritano di più”. Segno di un vero e proprio lavoro di critica e selezione.

Booktoker italiane: Valentina Ghetti

Valentina Ghetti, invece, è un insegnante oltre che booktoker da 262.2mila follower e 6.3 milioni di like. Cercate un libro da leggere a maggio? Ghetti consiglia Appuntamenti sul terrazzo di Felicia Kingsley, un romanzo ambientato nel lockdown.

Booktoker italiane: Martina Levato

Proprio durante il periodo di isolamento per la pandemia, Martina Levato ha aperto il suo fortunato canale di libri su TikTok. Il suo account, levv97, conta 352.6KFollower e 13.6MMi piace. In uno dei tanti video, Levato parla di un libro, The Fine Print di Lauren Hasher, mentre si trucca. Un modo originale per una recensione letteraria e una tattica per entrare in sintonia con le fan.

Serially Blonde, libri e serie recensite da Jessica Mattarelli

SeriallyBlonde è l’account di Jessica Mattarelli. Dal nome emerge una certa affinità con la serialità. Il profilo, infatti, da oltre 2 milioni di piace, recensisce anche serie tv oltre che libri. Anche nel suo caso, uno dei trend letterati è rappresentato dai cosiddetti “romance”: in un video da 57 secondi, Jessica riesce a presentare, in modo convincente, tre libri del genere. E i seguaci ascoltano, prendono nota e comprano. Così non sorprende che nelle librerie siano spuntate intere sezioni dedicate ai libri di TikTok. Su cui anche il Salone ha puntato gli occhi.