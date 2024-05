Arianna Craviotto, Megi Bulla & co: la mappa dei bookinfluencer, da TikTok a GoodReads

Non siete riusciti ad andare al Salone del Libro di Torino, ma volete aggiornarvi sulle ultime tendenze nel campo della lettura, tra cui la nuova moda dei reading party? Potete farlo su TikTok e sugli altri social grazie alla mappa aggiornata dei bookinfluencer, macro-categoria che comprende booktoker, bookstagrammer e booktuber. Consigliando autori e titoli, orientano le scelte dei follower, influenzano profondamente il mercato editoriale e spesso sconfinano nel mondo reale per incontrare i propri fan.

Un ruolo sempre più rilevante, il loro, considerato che secondo la ricerca NetRetail Books del 2023 a cura del consorzio Netcomm il 20% dei lettori e il 25,2% dei lettori “forti” (cioè chi legge almeno un libro al mese) si affida ai loro consigli, mentre secondo i dati pubblicati dall’AIE nel 2022 la segnalazione sui social rappresenta il secondo driver d’acquisto di libri, subito dopo lo sconto.

Insomma, se per lungo tempo la lettura è stata considerata un’attività esclusivamente solitaria, ormai è una passione sempre più social.

La nuova mappa dei bookinfluencer

Ma chi sono le creator e i creator più apprezzati, secondo la mappa dei bookinfluencer disegnata dagli studenti dei Master in Editoria Unicatt, aggiornata rispetto alla prima edizione nel marzo 2019? Quali i generi letterari preferiti, le case editrici più citate, i format più utilizzati? E soprattutto, quali sono le dinamiche che regolano i rapporti economici tra case editrici e BookInfluencer nel caso di advertising e partnership?

Bookinfluencer famosi su TikTok

In confronto a cinque anni fa, TikTok è diventato punto di riferimento per i bookinfluencer. Avidi lettori di romance, fantasy e young adult, i tiktoker consigliano titoli a una nuova generazione di lettori under 25 dando nuova linfa a questi generi narrativi e portando all’affermazione di veri e propri bestseller, mentre l’aumento di utenti over 25 (in Italia il 60% già nel 2022) lascia intravedere ulteriori sviluppi. Tra le voci più seguite Arianna Craviotto, appassionata di libri, film e doppiaggio, Megi Bulla (@labibliotecadidaphne), ingegnera che alla recensione di libri e alle “live di lettura” unisce contenuti di vita privata, Martina Levato (@Levv97), frizzante e ironica, la giovanissima Franci (@libridifranci), Valentina Ghetti, insegnante o, ancora, Cristina Chiperi, tra le prime ad affermarsi come autrice su Wattpad, piattaforme di self-publishing.

Bookinfluencer famosi su Instagram

Instagram ha visto aumentare la varietà nell’età e nel profilo dei creator, così come nel pubblico di riferimento e nei generi letterari, che spaziano dalla letteratura di genere ai classici, dalla saggistica al romance. A profili già affermati nel 2019, come Gatsby Book Petunia Ollister, Marta Perego e Tegamini si affiancano altri cresciuti progressivamente come Battiture di Silvia Di Comite.

Goodreads per chi ama leggere

Goodreads si distingue come una piattaforma sui generis, sostanzialmente di nicchia, che si rivolge esclusivamente a chi ama leggere.

YouTube resta la piattaforma di riferimento in ambito video, soprattutto per contenuti di più ampio respiro. I creator più amati, per il misto di competenza e ironia, sono nomi già affermati: Matteo Fumagalli, Ilenia Zodiaco.

Facebook rimane centrale per case editrici, media e utenti, ma non è il canale privilegiato dai creator. Essenziali al contrario i gruppi, molto frequentati da utenti che, anche più volte al giorno, condividono opinioni e consigli di lettura.

Il panorama è sicuramente ricco e variegato, e un contesto in continua evoluzione necessita di figure capaci di fronteggiare nuove sfide e dotate di competenze specifiche. Per questo da molti anni i Master in Editoria Unicatt prevedono percorsi mirati e vari diplomati curano profili social di case editrici, i rapporti con influencer, o sono book creator. Solo per fare alcuni nomi, Giuditta Esposti e Cristina Catanese, curatrici dei profili TikTok rispettivamente di Bao Publishing e Rizzoli libri, sono in finale per i TikTok Book Awards, mentre le già citate Ilenia Zodiaco e Cristina Chiperi sono apprezzate bookinfluencer.