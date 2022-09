Che fine ha fatto SillySissi? Misteri di TikTok

Cinquanta sfumature di… sesso. SillySissi, il cui vero nome è Silvia Buratto, è un’influencer italiana molto seguita con 710 mila follower e 27 milioni di ‘mi piace’ su TikTok (su Instagram, invece, ha “solo” 86mila follower). “Se sei qui, hai dei problemi. Solo amare verità”, la frase con cui apre il suo profilo. Nelle ultime settimane, però, le sue apparizioni si sono praticamente annullate. E così, dopo il giallo della sparizione dai social di Paolo Mangiola, ora su TikTok aleggia il mistero di SillySissi: che fine ha fatto?, si chiedono i suoi fan più affezionati.

Chi è SillySissi, all’anagrafe Silvia Buratto

Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, per chi non la conoscesse, chi è SillySissi? Nata a Treviso il 10 giugno 1993, segno zodiacale Gemelli, Silvia Buratto si trasferisce prima a Roncade, poi a Udine e, infine, a Milano. Appassionata di danza, vorrebbe in futuro diventare fashion designer, ma attualmente ha abbandonato gli studi perché troppo costosi.

Debutta su TikTok il 2 agosto 2020 e da subito ottiene un discreto successo, che cresce rapidamente nel tempo.

Il suo cavallo di battaglia iniziale? Le commesse di Zara, che lei mette nel mirino, imitandole senza pietà. La strada giusta, però, la imbocca a novembre, quando inizia a parlare di sesso senza tabù, tra ironia e provocazioni, mantenendo un linguaggio semplice e colloquiale. Affronta con spontaneità temi ritenuti normalmente imbarazzanti, invitando a vivere il rapporto con il proprio corpo nel modo più naturale possibile. Il clima è quello di una chiacchierata easy tra amiche, che si confrontano anche su problemi legati al ciclo, sull’astinenza sessuale, sui sextoy.

Non stiamo parlando di un gineceo virtuale, però, perché sono “ammessi” a partecipare alla conversazione anche i ragazzi: loro fanno domande sul mondo femminile, SillySissi risponde a ogni curiosità (e intanto macina consensi). Negli ultimi tempi, poi, si è aggiunta la Vagina Academy, ovvero un progetto in collaborazione con Gyno-Canesten, composto da una serie di episodi per parlare di “quello che hai sempre voluto sapere sulla salute intima, senza vergogna e senza tabù!”.

Che cosa è successo a SillySissi?

La presenza di SillySissi fino all’inizio di quest’estate assicurava ai suoi tiktoker momenti di svago e, allo stesso tempo, di riflessione su tematiche importanti.

Ma a giugno qualcosa è cambiato: le apparizioni social di SillySissi si sono diradate, quasi azzerate, se non fosse per qualche video adv. Che fine ha fatto Silvia Buratto?, si chiedono in molti.

Per scoprirlo basta scorrere la sua bacheca ed ascoltare gli ultimi video. Prima è stata in vacanza a Tenerife: “Ho conosciuto un bono… Vi ho mai parlato della mia passione per l’Argentina?”, racconta. Poi è salpata alla volta di Fuerteventura, dove si è trasferita per due mesi per lavorare in una surfhouse di cui fornisce dettagli e coordinate.

Si tratta del Surf Camp Fuerteventuraa Corralejo, La Palmas: qui si occupa con altre due ragazze della gestione dell’ostello. In particolare, lei ha il ruolo di “teamer” che segue la reception, accoglie gli ospiti e fa le pulizie, in cambio di alloggio e lezioni di surf gratuite. “La pannocchia? No, quella non è inclusa, ma ce ne sarà talmente tanta…”, assicura SillySissi ai fan ridendo.

Su Instagram è possibile vedere qualche storia in cui condivide momenti di vita quotidiana e racconta, per esempio, quanto le mancherà il tè Chai quando se ne andrà…

Messaggio rassicurante per i fan, dunque: prima o poi SillySissi torna, è solo questione di tempo.