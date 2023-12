Chi è Lisa Migliorini, The Fashion Jogger su TikTok: “Avete un problema? Uscite a correre”

Corre su strada e in pista, ma corre anche sui social. Non a caso è una runner fondista (10km 37’:23; 21km 1h:23’:07”; 42km 3h:19’:17” NYC), ma è anche un’influencer. Anzi, lei unisce entrambe le sue passioni definendosi “The Fashion Jogger”, nome che ha dato anche al progetto digitale lanciato nel 2016 con il fidanzato Fabio Cerutti, un blog in cui coniuga running, fitness, moda e alimentazione. Nel frattempo su Instagram 2,2 milioni di persone hanno iniziato a seguirla, mentre su TikTok ha oltre 1,1 milioni di follower. Ecco chi è Lisa Migliorini e perché lei consiglia di inserire tra i buoni propositi per il 2024 quello di iniziare a correre.

Chi è Lisa Migliorini, The Fashion Jogger: intervista

Come è nata la passione per la corsa?

“Corro fin da quando ero piccola. Nasco da una famiglia di sportivi: entrambi i miei genitori facevano atletica e, più avanti, si sono dati al triathlon. Quindi, sono stata sempre circondata da atleti e da un ambiente sportivo. Prima di capire che la corsa era lo sport che faceva per me, ho provato altre attività sportive: nuoto, danza classica per molti anni e anche triathlon, ma il ciclismo e il nuoto non facevano per me…cadevo ad ogni gara!”

Quanto si allena attualmente?

“Corro cinque o sei giorni alla settimana e mi alleno in palestra”.

Quando ha deciso di dare anche un risvolto social alla sua passione?

“Dopo la mia laurea in fisioterapia, con Fabio, il mio fidanzato che ho conosciuto all’università, ho deciso di unire le mie più grandi passioni: la corsa e la moda. L’obiettivo era quello di motivare la community, condividendo i miei allenamenti e le mie gare in giro per il mondo, dando consigli sulla prevenzione degli infortuni e anche affiancando la moda allo sport. Siamo stati i primi a livello mondiale ad aver unito questi due mondi. È stupendo pensare all’enorme famiglia che abbiamo costruito, ed è ancora più bello incontrare i miei follower in giro per il mondo”.

Che cosa piace ai follower?

“L’originalità, la passione e la voglia di correre che trasmetto, la trasparenza nel condividere i miei allenamenti e le mie gare e i paesaggi stupendi e suggestivi per correre in tutto il mondo. La mia community mi dice quotidianamente quanta voglia di correre e di iniziare a mettersi in gioco riesco a trasmettere tramite i miei video”.

A novembre 2023 correre la Maratona di New York è stata un momento molto importante sotto diversi punti di vista: come è stato raggiungere questo obiettivo?

“È stata un’emozione unica. In una sola giornata ho provato tutte le emozioni del mondo: gioia, fiducia, ansia, felicità, fatica… Ho pianto tanto all’arrivo: ero diventata una maratoneta e avevo tagliato il traguardo della Maratona dei miei sogni. Poi Fabio, subito dopo, ha realizzato un altro mio sogno, chiedendomi di sposarlo… Non ci potevo credere!”

Perché la corsa fa bene, non solo al corpo?

“La corsa, come lo sport in generale, oltre al corpo fa bene alla mente e all’umore. Aiuta a liberarsi dallo stress quotidiano e spesso risolve i problemi: mi capita di uscire a correre con un problema in testa e di tornare con la soluzione. Inoltre la corsa è uno sport che si può praticare in compagnia, ma poi la gara si affronta da soli, quindi insegna a stare con se stessi, a guardarsi dentro, a superare la fatica e i propri limiti. La soddisfazione è enorme e dopo ogni allenamento ci si sente bene. L’importante in ogni caso è fare uno sport che ci piace e ci appassiona”.

Un consiglio a chi non corre: perché iniziare?

“Perché la corsa è uno sport completo, che si può fare in solitaria o in compagnia, dovunque si voglia: correndo si può visitare il mondo! Fa bene al corpo, ma anche alla mente e all’umore”.