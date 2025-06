NTT DATA presenta in Italia Syntphony Digital Health Builder

NTT DATA, leader globale nei servizi tecnologici e di business digitale, ha annunciato Syntphony Digital Health Builder, l’innovativa piattaforma modulare che supporta lo sviluppo di soluzioni di digital health regolamentate in maniera strutturata ed efficiente. L’annuncio arriva in un momento di forte espansione per il settore della salute digitale: il mercato globale è stato stimato in 288,55 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 22,2% dal 2025 al 2030. Un’evoluzione, questa, che rappresenta non solo numeri, ma una trasformazione epocale nel modo in cui viviamo la salute. Anche in Italia, la crescita è notevole: nel 2024 la spesa per la sanità digitale ha toccato i 2,47 miliardi di euro, registrando un incremento del 12% rispetto all’anno precedente. Questo sviluppo è particolarmente rilevante nei settori critici della gestione delle malattie croniche e neurologiche, dove le soluzioni digitali regolamentate stanno dimostrando di poter trasformare significativamente l’erogazione delle cure sanitarie.

Le sfide della regolamentazione e l’importanza della compliance

Nonostante le prospettive decisamente promettenti, portare sul mercato soluzioni regolamentate di digital health presenta sfide significative, che spesso si traducono in anni di lavoro, ingenti risorse e costi elevati. Per questo motivo, molti progetti non vanno oltre la fase di proof of concept. La gestione di queste iniziative implica inoltre un coordinamento trasversale tra validazione clinica, compliance regolatoria, integrazione tecnologica e manutenzione continua, rappresentando una sfida oltremodo complessa per chi opera nell’ecosistema delle scienze della vita.

Syntphony Digital Health Builder: innovazione modulare per affrontare le sfide del mercato regolamentato

Alla luce di questo scenario, Syntphony Digital Health Builder emerge come risposta innovativa. Grazie alla sua architettura modulare e ai componenti standardizzati, la piattaforma messa a punto da NTT DATA facilita uno sviluppo efficiente, conforme alle normative, accelerando il tempo di immissione sul mercato delle soluzioni di digital health. Il framework standardizzato, supportato da documentazione e procedure dettagliate, semplifica i processi di sviluppo, riducendo rischi e costi. L’integrazione di funzionalità pre-configurate, basate su ricerche approfondite di oltre 100 soluzioni sanitarie digitali registrate, assicura l’allineamento con le migliori pratiche del settore. L’approccio modulare permette alle aziende di configurare rapidamente le proprie soluzioni, concentrandosi sulla personalizzazione per obiettivi terapeutici specifici, senza l’onere di sviluppi personalizzati complessi.

Syntphony Digital Health Builder offre inoltre strumenti avanzati per garantire soluzioni sostenibili, supportate da un assessment di progetto approfondito che ne assicura anche la solidità finanziaria e l’allineamento preciso alle esigenze del mercato. Grazie a un approccio basato sull’engagement degli utenti si promuovono iniziative efficaci, facilmente adottabili e orientate a generare un reale impatto.

Dal proof of concept alla commercializzazione di soluzioni di digital health sicure e conformi



Grazie all’estrema adattabilità, Syntphony Digital Health Builder abilita l’industrializzazione dei proof of concept, trasformando soluzioni software esistenti in prodotti robusti, scalabili e conformi, pronti per il mercato. Il processo di sviluppo strutturato della piattaforma, basato sulle migliori pratiche di software engineering su larga scala, consente alle aziende di affrontare con sicurezza tutte le complessità correlate a un lancio di un prodotto digital health sul mercato. Per le aziende che hanno già chiari i propri requisiti, Syntphony li traduce con precisione in una soluzione operativa e validata, il cui design modulare consente una facile scalabilità e l’integrazione di nuove funzionalità nel tempo.

Scegliendo Syntphony Digital Health Builder, le aziende ottengono non solo un prodotto affidabile, ma anche un partner strategico che le guida attraverso il complesso mondo della regolamentazione e della certificazione nel settore sanitario.

Corbetta (NTT DATA Italia): “Soluzioni digital health, leva fondamentale per il futuro della sanità”

“Le soluzioni di digital health rappresentano una leva fondamentale per il futuro della sanità a livello globale. In NTT DATA mettiamo a disposizione le basi tecnologiche su cui costruire innovazione concreta, con l’obiettivo di migliorare l’erogazione delle cure”, dichiara Emanuele Corbetta, Head of Life Sciences di NTT DATA Italia. “Syntphony Digital Health Builder è pensata per aiutare le aziende a rispondere alle sfide regolatorie e di innovazione più complesse, accelerando lo sviluppo di soluzioni, integrando le best practice del settore e garantendo solidità, scalabilità e sicurezza”.

Spadafora (NTT DATA Italia): “Con Syntphony Digital Health Builder accompagniamo le aziende nel futuro della sanità”

“Con l’ingresso di Syntphony Digital Health Builder, arricchiamo ulteriormente Syntphony, l’ecosistema globale di tecnologie all’avanguardia di NTT DATA pensato per sostenere e potenziare la crescita delle aziende”, dichiara Francisco Spadafora, Head of Asset-based Business di NTT DATA Italia. “Con Syntphony Digital Health Builder accompagniamo le aziende nel futuro della sanità: più intelligente, efficiente e orientata al paziente”. Syntphony Digital Health Builder è stato presentato ufficialmente in occasione del 64esimo Simposio AFI in programma dall’11 al 13 giugno 2025 a Rimini.