La rinascita di un’icona social: chi è Samantha Frison

A vederla, scorrendo le sue bacheche social, Samantha Frison sembra una qualsiasi giovane influencer italiana. Certo, è molto seguita, tanto da essere una delle personalità più conosciute su TikTok, dove ha accumulato milioni di follower. Seguendola meglio, in realtà, si scopre una storia personale fatta anche di momenti difficili, che l’hanno portata a cambiare il tuo di messaggio diffuso sulle piattaforme digitali. Samantha Frison è un esempio di come la determinazione e la resilienza possano portare al successo, anche quando si affrontano sfide complicate.

Samantha Frison su Youtube: gli esordi



Nata il 19 novembre 2001 a Vicenza, Samantha Frison inizia la sua carriera sui social media da bambina, quando apre il suo canale YouTube all’età di soli 11 anni, nel dicembre 2012. Inizialmente i suoi video trattano di argomenti vari: vita quotidiana, passione per i Lego, consigli di moda e trucco. Con il tempo, però, acquisisce popolarità e inizia a sperimentare il lip-sync (la sincronizzazione dei movimenti delle labbra con una canzone o una registrazione audio), diventando una delle “muser” più seguite d’Italia, termine con cui si indicava fino a qualche anno fa una persona che creava video musicali su Musically, piattaforma che oggi non esiste più, essendosi evoluta in TikTok.

Samantha Frison oggi

Samantha Frison oggi ha una notevole presenza sui social media: ha 2,3 milioni di fan su TikTok, quasi 500.000 iscritti su YouTube e un milione di follower su Instagram, dove si presenta come modella. In realtà nel tempo è diventata un’icona per molte ragazze, grazie alla sua giovane età e al suo spirito indipendente ed intraprendente, oltre che al suo ruolo di beauty influencer. Samantha Frison ha anche raccontato di aver avuto una malattia ai follower, senza nascondere quindi i momenti difficili della sua vita, ed ha affrontato argomenti importanti, come il bullismo, oltre ad aver pubblicato un romanzo young adult intitolato “Basta un click”.

Samantha Frison: malattia

La vita di Samantha Frison non è stata priva di sfide, anzi: la giovane 23enne ha affrontato con coraggio una dura battaglia contro un tumore alla tiroide, subendo vari interventi chirurgici, ed ha condiviso apertamente la sua esperienza per ispirare e incoraggiare i suoi fan, più forte e determinata che mai. “Io ho la 104 ragazzi – ha spiegato pochi mesi fa -, sono invalida tipo al 90%. E volevo parlarvi dei disagi che mi ha portato questa malattia”.

La diagnosi è arrivata esattamente il giorno del suo 18° compleanno. “Mi è stata rimossa la tiroide per il resto della mia vita: ogni singolo giorno devo prendere delle medicine a digiuno per tenere sotto controllo la malattia”. Sbalzi ormonali, stanchezza cronica, tachicardia ed attacchi di panico sono le conseguenze del male che ha dovuto combattere. Ma Samantha non lascia che la sua vita si fermi: “Sto continuando a viaggiare e ad inseguire i miei sogni, anzi: apprezzo molto di più tutto quello che ho”.

Samantha Frison: libro

Oltre al lavoro come social media, Samantha Frison ha anche pubblicato un romanzo young adult, intitolato “Basta un click”, pubblicato nel 2018 da Rizzoli, in cui racconta la storia di Emma, una giovane adolescente che affronta le sfide della vita moderna, tra social media e cyberbullismo. Il linguaggio è quello tipico degli adolescenti, con abbreviazioni e emoticon, stile che le ha procurato anche molte critiche.

Il cambiamento di prospettiva dopo la malattia

Dopo aver affrontato il cancro, Samantha Frison è riemersa sui social più forte che mai, dopo essersi assentata per lunghi periodi per prendersi cura di sé. La sua esperienza con la malattia l’ha resa consapevole della fragilità della vita e dell’importanza di vivere ogni giorno al massimo, facendola diventare un esempio di resilienza e forza interiore, di perseveranza e speranza. Non solo: dopo la sua battaglia contro il cancro, Samantha ha affrontato un cambiamento significativo dal punto di vista professionale. Cambiando prospettiva, ha iniziato a denunciare il lato oscuro del business nel mondo degli influencer, mettendo in evidenza le pressioni, i giudizi e le aspettative a cui si è sottoposti. Ha difeso la sua autenticità e la sua indipendenza, dichiarando che non avrebbe mai messo il profitto prima della sua salute mentale e del suo benessere.