Il bel Jordan Bardella fa flop alle elezioni, ma vince su TikTok

Mangia caramelle, confessa di essere pigro quando si tratta di stirare i suoi vestiti, gioca a PlayStation 4, parla dei vini rosati senza solfiti, accarezza conigli, racconta di aver fatto gli auguri a sua madre per la festa della mamma, sgranocchia una barretta di cereali prima di andare in onda, addenta un wurstel dopo averlo inondato di senape… Scene di ordinaria quotidianità nella vita di Jordan Bardella, condivise da lui stesso su TikTok. Il presidente del Rassemblement National (RN) è uscito ammaccato da questa tornata elettorale, ma la stampa francese, dal quotidiano Le Monde al settimanale Le Pointe, concorda nel sottolinearne il successo come influencer prima che come politico.

La strategia di Bardella su TikTok

In Francia più di 21 milioni di persone visitano TikTok ogni mese, oltre 9,5 milioni vi accedono quotidianamente. Quattro utenti su dieci hanno tra i 18 e i 24 anni: un target che raramente legge la stampa tradizionale e sempre più si allontana dai vecchi social network come Facebook.

Consapevole che la battaglia per conquistare questa fetta di elettorato si gioca nell’arena digitale cinese, Bardella evita di affrontare temi complessi nei suoi video, come immigrazione, revisione dei trattati europei e guerra in Ucraina, per parlare invece di argomenti più concreti, mostrandosi vicino alle persone e cavalcando le tendenze del momento.

Non ha tantissimi follower, se si fa il confronto con Emmanuel Macron: 2 milioni contro 4,6 milioni. Tuttavia, a spiccare è il tasso di coinvolgimento, un indicatore più tecnico che riflette le interazioni reali con i visitatori. Bardella raggiunge il 9%, un livello molto alto, se si considera che la maggior parte degli influencer già festeggia quando raggiunge l’1%. Il video in cui chiede una mela e poi la assaggia ha raggiunto 4,5 milioni di visualizzazioni, quasi 380.000 like e oltre 8.000 commenti in appena 24 ore. Anche il confronto del numero di like rende bene l’idea: Bardella ne ha quasi 48 milioni, Macron si ferma a 35,5 milioni, pur avendo più del doppio dei follower.

Secondo la piattaforma di monitoraggio dei social media Visibrain, come riporta Le Pointe, dal 1º gennaio 2024 a oggi i video TikTok di Bardella hanno raggiunto 43 milioni di utenti,. L’ex responsabile della comunicazione del presidente del RN, Pascal Humeau, descrive i contenuti del giovane leader come estremamente tattici e pianificati al dettaglio: secondo lui, Bardella è più simile a una rock star che a un politico tradizionale, in grado di dire tutto e il contrario di tutto senza perdere il supporto dei suoi fan. Il giovane politico non lesina i selfie: posare per una foto accanto ai cittadini crea un’intimità che lega molto più delle argomentazioni politiche razionali.

Bardella su TikTok: “Gioco online con chi mi vota”

All’inizio di giugno Le Monde aveva rivelato lo pseudonimo, Jordan9320, che in passato Bardella utilizzava quando voleva diventare uno youtuber esperto di videogiochi, pensando di evidenziare l’immaturità di una persona più interessata al gaming che alla politica. Invece, questo aneddoto lo ha aiutato a riscuotere ancora più simpatia tra i giovani. Gli utenti di Internet sono stati felicissimi di scoprire la sua passione per videogiochi di combattimento come Call of Duty o Rust, e lui stesso ha cavalcato la cosa, promettendo sfide online a chi lo avrebbe votato.

“Il genero ideale”

Soprannominato “Mister Perfect” o “Re bambino del Rassemblement National”, Bardella sa anche di poter puntare sulla sua avvenenza fisica. È alto, snello e indossa sempre abiti aderenti. Un aspetto che gli è valso molti commenti eloquenti, sia sui social network che sulla stampa. I media non esitano a definirlo “il genero ideale”. “E’ impertinente pur rimanendo educato”, ha dichiarato in tv un’ex Miss Francia. I commenti su TikTok si sprecano: “Sei ancora più bello di ieri”, “Jordan, ti amo!”, “E’ simpatico, è franco, è vicino alla gente”, “E’ la prima volta che qualcuno mi destabilizza, lo adoro, è figo”, “King”.

Insomma, la sua bellezza è un fattore di impegno politico. Attenzione, però. Secondo la mitologia Narciso amava specchiarsi nel lago in cui poi è morto. Il bel Jordan ha da poco cominciato a guarda il suo riflesso nell’acqua, ma a questa tornata elettorale la superficie è apparsa già increspata.