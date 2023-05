Le 13 regole per il successo di Sam Altman, fondatore di ChatGPT

Chat GPT è l’app consumer (targata Open AI) in più rapida crescita nella storia: ha raggiunto circa 100 milioni di utenti attivi mensili in soli due mesi dopo il lancio. In confronto, Tik Tok ha impiegato nove mesi per raggiungere questo livello e Instagram più di due anni. Qual è il segreto del successo? Sam Altman, CEO di Open AI, lo aveva già riassunto in 13 punti nel gennaio 2019.

1. Migliora in modo esponenziale

La maggior parte delle carriere progredisce in modo abbastanza lineare, invece bisogna perseguire una curva esponenziale: dovresti fare in modo che la tua vita segua una traiettoria sempre crescente verso l’alto e verso la destra.

2. Avere tanta fiducia in se stessi

La fiducia in se stessi è immensamente potente. Le persone di maggior successo che conosco credono in se stesse quasi fino all’illusione.

3. Pensare in modo indipendente

Se fai quello che fanno tutti, otterrai quello che ottengono tutti. Il pensiero originale è molto difficile da trasmettere. La scuola non è istituita per insegnare questo, anzi, generalmente premia il contrario. Quindi devi coltivare da solo il pensiero indipendente.

4. Diventa bravo nelle “vendite”

Non puoi semplicemente pensare alle idee e sperare che decolleranno. Devi essere in grado di convincere altre persone di ciò in cui credi. Per esempio, Steve Jobs aveva un talento per comunicare la sua visione sul palco e raccogliere così i suoi “fan”.

5. Prenditi dei rischi

La maggior parte delle persone sopravvaluta il rischio e sottovaluta la ricompensa. Assumersi dei rischi è importante, tanto è impossibile avere sempre ragione: devi provare molte cose e adattarti rapidamente man mano che impari di più.

6. Concentrati

È molto più importante lavorare sulla cosa giusta che lavorare molte ore, invece la maggior parte delle persone spreca la maggior parte del proprio tempo in cose che non contano. Una volta che hai capito cosa fare, sii inarrestabile nel portare a termine rapidamente le tue priorità. Devo ancora incontrare una persona che si muove lentamente ed ha molto successo.

7. Lavora sodo

Le persone estreme ottengono risultati estremi. Lavorare molto comporta enormi compromessi nella vita ed è perfettamente razionale decidere di non farlo. Ma ha molti vantaggi. Come nella maggior parte dei casi, lo slancio aumenta e il successo genera successo.

8. Sii audace

Segui la tua curiosità e punta in alto. Le aziende noiose non stimolano l’immaginazione. Le cose che sembrano eccitanti per te, invece, sembreranno eccitanti anche per altre persone, che ti seguiranno e supporteranno.

9. Sii ostinato

Puoi piegare il mondo alla tua volontà: la maggior parte delle persone non ci prova nemmeno e accetta semplicemente che le cose siano come sono. Invece, abbiamo un’enorme capacità di far accadere le cose. Quasi sempre le persone che dicono “Continuerò fino a quando non funzionerà e non importa quali saranno le sfide, le risolverò” continuano ad avere successo.

10. Rendi difficile competere con te

La maggior parte delle persone fa quello che fa la maggior parte delle persone con cui esce. Questo comportamento mimetico di solito è un errore: se stai facendo la stessa cosa che fanno tutti gli altri, non sarà difficile competere con te.

11. Costruisci una rete

Un grande lavoro richiede un buon team. Lo sviluppo di una rete di persone di talento con cui lavorare è una parte essenziale di una grande carriera e, se manca, può diventare il limite per ciò che puoi realizzare.

12. Diventa ricco possedendo cose

Il più grande malinteso economico della mia infanzia è stato che le persone si arricchissero grazie agli alti salari. In realtà diventi veramente ricco possedendo cose che aumentano rapidamente di valore. Questo può essere un pezzo di un’azienda, un immobile, una risorsa naturale, una proprietà intellettuale o altre cose simili.

13. Sii guidato internamente

La maggior parte delle persone è guidata principalmente dall’esterno; fanno quello che fanno perché vogliono impressionare gli altri. Le persone di maggior successo che conosco, invece, sono guidate principalmente dall’interno; fanno quello che fanno per impressionare se stessi e perché si sentono obbligati a far accadere qualcosa nel mondo.