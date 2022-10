Fusillo e Alex Stana, il match più brutto di sempre: ecco il peggio del peggio di Tik Tok

Mettetevi in poltrona e preparatevi al match più brutto di sempre. Anzi, state anche in piedi se volete, tanto non dura più di qualche minuto. Il 9 ottobre sui social si è tenuto l’attesissimo (si fa per dire) incontro di pugilato tra Alex Stana e Saixquelloduro, o meglio Fusillo, due personaggi di cui True-News vi ha già raccontato.

E’ stata una conferma di quanto TikTok possa mostrare il peggio del peggio della nostra Italietta.

Lo avevamo presentato – ironicamente, ovviamente – come “l’incontro del secolo”, ricordando come venne definito il match di pugilato tra i due celebri campioni Muhammad Ali e Joe Frazier al Madison Square Garden di New York nel 1971. Ebbene sì, questo è stato l’incontro del secolo… Il più brutto, però.

La “mossa della tigre”

Sei minuti scarsi di duello, di cui vengono poi date ovviamente due versioni opposte da parte dei partecipanti.

Il vincitore è stato Alex Stana, acclamato anche dalla maggioranza dei commenti di TikTok, ma Fusillo, il cui vero nome è Kevin Triglia, assicura: “Mi sono trattenuto, l’ho voluto risparmiare non facendo la mossa della tigre”. Al match si è presentato a torso nudo, in modo da fare bella mostra della sua “pagnottella”, come chiama il suo bicipite destro, e con il caschetto che gli proteggeva (e nascondeva?) il viso. Alex Stana, invece, aveva solo il paradenti e una maglia a maniche lunghe.

Accanto a entrambi i rispettivi allenatori, anzi, per l’esattezza, quello di Fusillo è un “sensei”, come dice lui, termine con cui nelle scuole di buddhismo zen si indica l’insegnante. Ed è proprio il maestro che a un certo punto fa uscire il suo allievo dal ring, mentre Stana lo insegue divertito, trattenuto dal suo allenatore.

Fusillo e Alex Stana, i commenti su TikTok

I commenti dei fan? “Saix pensava di stare a danza classica”, “Sto ancora ridendo, l’ho sempre saputo che Alex era il migliore, grande”, “Saix sembra stia combattendo un boss su Dark Souls”, “Immagino Alex che ad una certa si è detto: ‘Perché sto facendo tutto questo?’”, “Se Alex lo avesse voluto mettere giù, adesso Saix starebbe dal creatore a ballare”. “Oh ma Saix che non ha tirato nessun pugno e cerca di stare solo nei bordi del ring?”, “Al bro (brother, ndr, per indicare Saix) piace ballare ballare”, “Alex stava giocando con il suo pupazzetto”, “Ammiro stana, non voleva fargli male si vede”, solo per citarne alcuni.

Insomma, la critica social distrugge Fusillo, definendolo più un ballerino sul ring che un boxeur, ma lui non si arrende e svela: “Non ho potuto dare il 100%, perché prima dell’incontro ho avuto un fight al McDonald’s: mi stavano mettendo i cetrioli nel panino e io avevo detto che non li volevo”. Tutta colpa dei cetrioli, insomma, altrimenti chissà come sarebbe andata a finire. Se siete curiosi, sappiate che si sarà una seconda occasione: “A dicembre gli faccio vedere io”, assicura Saixquelloduro.

E speriamo che stavolta non ci siano cetrioli di mezzo .

Fusillo e Alex Stana, il video completo del match