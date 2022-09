Boxe, l’incontro del secolo in diretta su TikTok: Fusillo vs Alex Stana

Ci siamo, attenzione. E’ iniziato il conto alla rovescia su TikTok per l’attesissimo (si fa per dire) appuntamento per tutti gli amanti della boxe: Fusillo sfiderà Alex Stana. Chi!?, direte voi. Ebbene sì, preparatevi all’incontro del secolo di questa nostra società 2.0, che definire trash è poco. Sì, perché purtroppo “Fight of the Century” (in italiano “La battaglia del secolo”) è il soprannome che venne dato all’incontro di pugilato tra i due celebri campioni Muhammad Ali e Joe Frazier l’8 marzo 1971 al Madison Square Garden di New York.

Su TikTok incontro di boxe live il 9 ottobre

E invece nel 2023 – poveri noi – a sfidarsi saranno due dei nuovi mostri di TikTok di cui vi abbiamo parlato. Il primo è Fusillo, come lo abbiamo soprannominato, ovvero Kevin Triglia, classe 2004, oltre 72mila follower sul suo account @saixquelloduro. Aria da ragazzino e fisico da super uomo, ha una cascata di riccioli rossi su un viso pieno di lentiggini (un bel filtro real freckles) e una “pagnottella” di cui va estremamente fiero: stiamo parlando del suo bicipite destro, che non manca di citare e mostrare in tutte le sue dirette.

Altro giro, altra corsa. Vi presentiamo Alex Stana (@alexstana), nato a Cesena, oltre 350mila follower su TikTok. Nel suo profilo si definisce un fighter, aggiunge un guantone da boxe e specifica la sua potenza: 92+KG. “SE NON TI ALLENI NON SEGUIRMI”, avverte invece su Instagram. Mascella alla Ridge, aria da duro che non orride mai, catenina d’oro al collo e, anche per lui, la solita esibizione cafonal-muscolosa.

Sia Triglia che Stana amano fare stitch con altri boxeur di TikTok, ma la sfida preferita è proprio quella tra loro due: si prendono in giro, commentano le reciproche prestazioni, confrontano le loro pagnottelle, si insultano a colpi di dissing.

Dopo tante provocazioni solo a parole, però, finalmente i novelli Mike Tyson hanno deciso di incontrarsi per un combattimento live. L’appuntamento è per il 9 ottobre, rigorosamente sul social network del momento. “Metterò in mostra tutto quello che ho imparato in questi mesi”, avverte Fusillo, che spiega come il suo stile di lotta risalga al Settecento e gli sia stato insegnato dal suo sensei, ovvero il maestro di arti marziali.

Insomma, i nostri Cassius Clay 2.0 (Muhammad Ali ci perdonerà, speriamo) avranno davvero il coraggio di tirarsi un gancio dal vivo? Staremo a vedere.